Por supuesto, Lana Del Rey ha versionado ‘Santa Baby’

‘Santa Baby’ es el clásico navideño por excelencia de Eartha Kitt. También es su canción más escuchada en Spotify, con más de 30 millones de streamings. En ella, una juguetona Kitt lista a Santa Claus sus caprichos de Navidad, lo que incluye un yate, un convertible, diamantes o directamente dinero “metido en mis medias”. Es irresistible.

La canción ha sido versionada en varias ocasiones en los años posteriores a su publicación en 1953, notablemente por Madonna en 1987 y Kylie Minogue en 2000, y más recientemente por Ariana Grande junto a Liz Gillies en 2013. Por lo coqueto de su interpretación vocal, tiene todo el sentido del mundo que Lana Del Rey la aborde también y eso es lo que ha hecho esta semana en Instagram, donde se ha grabado a sí misma cantando un trozo de la canción junto a su hermana. ¿No es el ronroneo de Lana exactamente lo que necesita esta canción? ¿A qué espera Lana para grabarla en condiciones?

As per the request of the 11 yr olds Un vídeo publicado por Lana Del Rey (@lanadelrey) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 12:10 PST

Como cada año, por otro lado, Lana no se ha librado en 2016 de que varias canciones inéditas de su repertorio lleguen a la red sin su consentimiento. Las últimas son ‘Yes to Heaven’, ‘Fine China’ y ‘Be My Daddy’. Parece que pertenecen a las sesiones de su segundo disco, ‘Ultraviolence’.