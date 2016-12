Menciones especiales 2016

Repitiendo la iniciativa que iniciamos en 2015, este año también destacamos una serie de lanzamientos discográficos publicados a lo largo de este año con una mención especial. De nuevo, esta lista no tiene ningún orden particular, ni se corresponde necesariamente con álbumes, EPs o similar que se han quedado a punto de entrar en nuestro top de discos (ha sido el caso, por ejemplo, de Manel, Belako, Extraperlo o The New Raemon & McEnroe). Se trata de algunos lanzamientos que, sin ser del todo redondos desde un punto de vista crítico, sí pueden anticipar cosas aún mejores o marcan un punto de inflexión en las carreras de estos artistas.

Fasenuova / Aullidos metálicos: Para su nuevo disco, Roberto Lobo y Ernesto Avelino de Fasenuova quisieron replicar la magia y la sensación de espacio de sus directos con la ayuda del productor Óscar Mulero, que sacó brillo a sus canciones exactamente cómo el dúo quería, lo que resultó en una obra de punk electrónico industrial que exhumaba carisma e imaginación por todos sus poros, por ejemplo, en canciones espectaculares como ‘Carretera fluorescente’ o ‘Siempre siempre’. El dúo lo describía como la “banda sonora de la ciudad gigante decorada por los Humanoides Asociados, donde viven hombres libres, neuromantes y ciborgs alucinados” pero la realidad es que ‘Aullidos metálicos‘ suena incluso mejor que eso.

Cineplexx / Espejos: Este año, Sebastián Litmanovich, miembro de Papaya y conocido en solitario como Cineplexx, ha editado uno de sus discos más completos, un ‘Espejos‘ que reflejaba con enorme eficiencia el talento del argentino para fusionar la perfección de la canción de los sesenta y setenta con la modernidad del post-disco, el italo disco o los ritmos balearic y chillwave. Entre las influencias del álbum, Litmanovich citaba a Chic y a Cerrone pero también a Chromatics y a Junior Boys, sin embargo, las melodías conectaban con el trabajo de Julio Iglesias o José Luis Perales. ‘Espejos’ combinaba ambos mundos con elegancia, sofisticación y buenas canciones.

Doble Pletina / Así es como escapó: El grupo de Barcelona autor de ‘Música para cerrar las discotecas’ no ha mejorado en su nuevo disco los notables resultados de su álbum debut, ‘De lo concreto a lo general’, pero sí ha entregado una colección de buenas canciones de pop electrónico sobrio, inteligente e imaginativo que sigue prometiendo un gran futuro… aunque quizá más alejado todavía de una comercialidad que el grupo parece evitar. Entre los temas destacados de ‘Así es como escapó’ encontramos ‘Electrobolero’, un clásico que podría haber entonado Rocío Dúrcal sin problema, ‘Tiquet’ o ‘Vuelve el ruido’, pero también ‘Primeras impresiones’ y su cuco teremín o la siniestra ‘Nada’, rehecha de forma muy interesante junto a Hidrogenesse, confirmando nuevamente que el grupo tiene potencial para ser muy, muy grande.

Hinds / Leave Me Alone: La repercusión del debut de este cuarteto femenino madrileño ha superado incluso las expectativas más optimistas: se deben poder contar con los dedos de las manos los días que Carlota, Ana, Ade y Amber no han estado de gira en algún lugar del planeta, literalmente. Además, las ventas del álbum han sido notables (más fuera de nuestro país que dentro) y han logrado algo prácticamente inédito para un artista español, como actuar en directo en uno de los late-nights televisivos más populares del mundo, el de Stephen Colbert. Todos estos logros, impensables para el 99% de los artistas de nuestro país, jóvenes y veteranos, son evidentemente una consecuencia de que ‘Leave Me Alone’ es un disco fantástico. Como decía Jaime Cristóbal en la crítica publicada en nuestra web, “han conseguido la rara hazaña de embotellar el huracán y que el disco suene producido pero a la vez fresco, sin traicionar la espontaneidad de unas canciones que tras ese número de conciertos podrían muy bien haber perdido toda la frescura”. Eso, acompañado de un fantástico equilibrio compositivo que situaba nuevas canciones como ‘Chili Town’, ‘Solar Gap’ o ‘Warts’ al mismo nivel que ‘Castigadas en el granero’ o ‘Bamboo’, hacen de ‘Leave Me Alone’ uno de los debuts nacionales más importantes no solo de 2016 sino también de la década.

Kase.O / El círculo: El veterano (pese a su juventud) rapero de Zaragoza ha dado una nueva dimensión a su hip hop en ‘El círculo’, un disco para el que debió superar una crisis personal y creativa. Ese bache lo superó a base de expiar sus inseguridades a través de las letras más confesionales e íntimas que haya escrito nunca. Así, canciones como ‘Triste’ o la emocional ‘Basureta’ lo retratan magníficamente. Pero, además, desbloqueada su creatividad, ha optado por involucrarse en la producción de las canciones, aproximando el concepto de cantautor al rap estatal y entregando himnos tan potentes como ‘Esto no para’, ‘Yemen’ o ‘Pavos reales’. Además, sin renunciar a su trabajo con Violadores del Verso, encontramos una loable apertura al pop electrónico, en ‘Mitad y mitad’ (con Najwa), y hasta al folclore, en ‘Mazas y catapultas’. Una reinvención muy necesaria y apropiada para Kase.O que sin duda proyecta un nuevo futuro artísticamente muy prometedor.

Modelo de Respuesta Polar / Dos amigos: Aunque parecía evidente que Modelo de Respuesta Polar estaba claramente destinado a alinearse con bandas estatales capaces de llenar escenarios de media y gran capacidad, tipo Izal o Supersubmarina, Borja Mompó y los suyos no tomaron el camino fácil en este ‘Dos amigos’. Siendo más fiel a lo que ellos querían que a lo que su público potencial podría esperar de ellos, el tercer disco (autoeditado) del grupo no está lleno de estribillos rápidamente accesibles y fáciles de recordar. Pese a que ‘Momentos similares’, la titular ‘Dos amigos’ y ‘La juventud y el tiempo’ tienen un gancho innegable, su manera de crear estructuras y ritmos esquivos hacen de este disco algo más desafiante de lo que parecía a priori. De la misma manera, Mompó se muestra cada vez más consolidado como un letrista atípico, alejado de topicazos sentimentales, que gusta de jugar con frases inconclusas y aparentemente inconexas. Con el siempre fino y medido envoltorio de la producción de Ricky Falkner, ‘Dos amigos’ es un disco de largo recorrido y capaz de convencer incluso a los más remisos de que Modelo de Respuesta Polar no son una banda del montón.

Dellafuente / Ansia Viva: Pese a que se le enmarque, por razones evidentes, en el auge del trap español alumbrado en Youtube, Dellafuente no se conforma con esa etiqueta ni se rige por los códigos habituales del rap. El Chino, un chico granadino de un barrio humilde pero con un personal flow, ya ha demostrado en sus primeros mixtapes y en su debut oficial ‘Azulejos de corales’ que sus miras son mucho más amplias y que él prefiere denominar su propuesta como música urbana. Música de y para la calle. El magnetismo de sus canciones es enorme para un amplio espectro de la juventud de nuestro país, como demostró la gira ‘Quejíos y Autotune’, con continuos sold-outs en toda la península desde la autogestión. Y no lo ha logrado por la simple imitación de géneros importados de los suburbios de EEUU, sino que en su idea del pop incluye también distintos palos del flamenco y ritmos latinos de una manera absolutamente natural. Hay un sitio para esto en nuestro pop y Dellafuente ha sabido verlo y plasmarlo de maravilla. Un tantazo.

Lidia Damunt / Telepatía: Hay discos pequeñitos destinados a meterse en tu corazón y crecer y crecer hasta ocuparlo en su práctica totalidad. Por eso ha sido una pésima idea que Lidia Damunt editara su nuevo álbum a finales de noviembre cuando mucha gente ya tiene su lista con lo mejor del año terminada. ‘Telepatía’ es su mejor álbum. Un refugio de canciones breves (el disco dura apenas 23 minutos) donde guarecernos durante el invierno. Un refugio luminosamente pop, de melodías claras y precisas, pero donde también caben la melancolía, el humor o el feminismo. Lidia Damunt ha fabricado en cuatro días (literal: es lo que tardó en grabarlo) un disco cortito, sencillo, sentimental, agridulce nostálgico y vital. Un disco-amigo. Una pequeña maravilla.

Badgyal / Slow Wine: Entre los artistas por pulir pero que ya han dado con ganchos destacables entre sus primeros pasos, Badgyal, otro de los talentos del trap nacional, que tras darse a conocer cantando en catalán, publicaba su primera mixtape el mes pasado. Las canciones de esta joven de 19-20 años se sumergen en el dembow y los sonidos tropicales a la modita (tiene una adaptación de ‘Work’ de Rihanna) para dar con grandes singles como ‘Fiebre’ o ‘Mercadona’, que brillan con las producciones de Plata, Faberoa, Fakeguido y King DouDou. Y sí, es una bocanada de aire fresco escuchar a una chica en estas.

Sidonie, Love of Lesbian, Miss Caffeína y Mucho están haciendo buenos discos: Si el año pasado destacábamos en esta sección que el último de Amaral, ‘Nocturnal’, era un buen álbum, este año repetimos con cuatro discos indie-mainstream. A la caza de la cosa más extraña y underground que puede haber por la red y tras el hartazgo que provoca ver a los mismos nombres de siempre encabezando festivales y ahora sonando en radiofórmula, son muchos los que se están perdiendo esto. ‘El poeta Halley‘ es un disco ambicioso e interesante que suma y no resta nada a la buena carrera de Love of Lesbian; ‘El peor grupo del mundo’ de Sidonie es un álbum lleno de pepinazos (lo mejor no son los dos singles) que en cualquier otro país ya sería disco de oro; ‘Detroit’ de Miss Caffeína es un buen ejercicio de hedonismo y synth-pop, muy por encima del último de Fangoria; y Mucho han confirmado en ‘Pidiendo en las puertas del infierno‘ que tienen armas para pisarles los talones a todos los anteriores.