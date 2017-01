‘Rooting for You’: London Grammar dan un sorpresón… ¿o no tanto?

Parte de la redacción evalúa el single de regreso de London Grammar.

“No me avergüenza decir que la primera vez que escuché ‘Rooting for You’ me cayeron lagrimones como puños. No deja de ser una torch song de manual intensa, pero desde un primer momento consigue su objetivo: emocionar. Hannah Reid se come literalmente a sus otros dos compañeros en la banda aprovechando al máximo su voz, aunque lo mejor es que los arreglos de cuerda se mantienen en un segundo plano muy pero que muy acertado. Si la canción la interpretara Adele, sin duda, el público diría que estamos ante un hit incontestable”. Sergio del Amo.

“Justo cuando nos habíamos convencido de que London Grammar eran unos The xx de segunda fila, el grupo se saca de la manga una composición sobrecogedora que recuerda a la Christine McVie de ‘Songbird’, pero como producida por alguien del entorno de los inicios de 4AD (Cocteau Twins, Dead Can Dance), sobre todo en su versión a capella. Aunque lo fácil sea considerar las tres comparaciones un sacrilegio, es loable que se hayan mirado en ese espejo en lugar de en el de la última Florence o los últimos The xx. Quizá se guarden bajo la manga un single apto para Radio One, pero de momento, sorpresa”. Sebas E. Alonso.

“Nadie puede negar la calidad de las mejores canciones de London Grammar, sin embargo, donde artistas como The xx, Florence + the Machine o Lana Del Rey lograban despuntar como iconos de una generación con sus primeros discos gracias a un sonido personal y a unas canciones inolvidables, London Grammar se quedaban a medio camino con el suyo precisamente por no haber logrado trascender sus influencias con un sonido propio o canciones más memorables. Y eso es algo que se sigue percibiendo en su nuevo single, ‘Rooting for You’, de nuevo una balada solemne, cantada con gran expresividad y gusto y ornamentada con unas cuerdas melosas muy bien puestas, pero que no termina de destacar por nada en particular. Quizá por su melodía y esta sigue recordándome a otra cosa, en este caso, a Benjamin Clementine. No está mal, en definitiva, pero para un grupo como London Grammar, con todo el “hype” que le ha rodeado desde incluso antes de que editara disco, eso no es suficiente”. Jordi Bardají.