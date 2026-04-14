Hacer que te confundan con Frank Ocean: el vinilo misterioso

Durante estos últimos días, un misterioso vinilo ha llegado a las tiendas estadounidenses y británicas. Este tiene una carcasa blanca, sin autor ni título, y es totalmente gratuito. Al llevárselo a casa, los oyentes han descubierto una balada de piano con el tono bajado. Muchos argumentan que se trata de Frank Ocean, pero la realidad parece mucho menos ilusionante.

No hay absolutamente nada en el envoltorio del vinilo que sugiera de qué artista se trata. Sin embargo, algunos usuarios han compartido que los empleados de dichas tiendas han adelantado que se trata de una nueva canción proveniente de «un artista grande» y que se lanzará dentro de poco.

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En una primera escucha del material del vinilo, está claro que se trata de un vocalista masculino. Debido a los numerosos trucos vocales de ‘Blonde’, muchos usuarios han saltado a la conclusión de que se trata del esperadísimo regreso de Frank Ocean. Cuando los fans han empezado a subirle el tono a las grabaciones, cada vez quedaba más claro que no se trataba de esto.

Sin embargo, ya sabemos que juntar el nombre de Ocean con el concepto de música nueva es suficiente como para que medio Internet ponga su atención en ello, aunque sea de forma breve. No es el único nombre que ha surgido: The Weeknd, Ed Sheeran, Travis Scott, James Arthur o Bon Iver son algunas de las sugerencias de los fans. Sí que el timbre de voz se asemeja bastante al de Justin Vernon, pero si alguien ha pensado realmente que se trata de Travis Scott es que algo no ha funcionado bien a nivel auditivo.

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Lo más posible, a juzgar por las versiones con el tono subido, es que el vinilo adelanta el regreso de Lewis Capaldi. Todo encaja: baladón de piano romántico a lo ‘Someone You Loved’, acento británico y timing perfecto. Cabe la posibilidad de que se trate de Alex Warren, por su similar estilo musical, pero este acaba de lanzar un single en febrero y esta estrategia de marketing se asemeja más a lo que se haría al comienzo de un rollout, y no a la mitad.

Por un lado, es fascinante que el hype de Frank Ocean sea tan poderoso que la gente necesite tan solo una voz con el tono bajado para hacerse ilusiones. Por otro, no se ha confirmado que Lewis Capaldi se encuentre detrás de la grabación, por lo que la puerta queda abierta a distintas interpretaciones. ¿Y si no es nadie conocido? ¿Y si los empleados de las tiendas de discos se han inventado todo?

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¿Quién crees que canta en el vinilo misterioso? Frank Ocean, elijo soñar

Lewis Capaldi, claramente

Madonna

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