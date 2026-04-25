Tokischa / AMOR Y DROGA

Tokischa no llega precisamente virgen a su disco de debut. La hemos visto arrasar en colaboraciones con Sevdaliza y Villano Antillano, con Bad Gyal y Young Miko, ha publicado un par de temas con Rosalía -a destacar ese bombazo llamado ‘Linda’-, ha trabajado con J Balvin y Anuel… y bueno, también ha introducido a Madonna por teléfono en el programa de Broncano.

Por todo eso no podemos sentir que Tokischa Altagracia Peralta Juárez esté debutando ahora. Y sin embargo, ‘AMOR Y DROGA’ evidencia su falta de experiencia secuenciando canciones y reuniendo conceptos, para lograr que un trabajo de hasta 17 composiciones funcione de principio a fin. Incluyendo algunas canciones recientes, y otras muy antiguas -demasiado-, recurriendo indistintamente al dembow, al reggaeton, o incluso al electroclash y al rock. En los tiempos de ‘Debí tirar más fotos‘, ‘LUX‘ y ‘EL BAIFO‘, ‘AMOR Y DROGA’ suena más bien a mixtape.

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Sí hay cierto acuerdo conceptual en la temática de ‘AMOR Y DROGA’. La artista repite varias veces que «el amor es una droga» y nos va contando por un lado cómo era su relación con diferentes sustancias hasta que fue capaz de dejarlas; y por otro, cómo abandonó una relación totalmente tóxica con un hombre con el que incluso se pegaba, para ahora disfrutar de una relación muchísimo más sana. Esto último se materializa en la pista final, la esperanzadora ‘NANI’.

Algo pueril incluso en los momentos más meditativos (‘DIVA Y DEPRESIVA’, sobre un viaje de MDMA), ‘AMOR Y DROGA’ puede ser el disco más explícito del año. Kase.O huele bragas en ‘MONO’. La misma ‘DIVA Y DEPRESIVA’ -la canción espiritual, con permiso de ‘VACÍA’- te cuenta lo que tiene Tokischa en la vagina. Bulin 47 viene a a hablar de su «pene», de sus «granos», de sus «pelos» y literalmente de echar «su leche en un vaso» en ‘CELOS’. En un álbum de Tokischa estaba preparado para que pasara lo que Dios quisiera que pasase con el «squirt», pero no para esto.

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Este descaro y esas rimas tamaño «súbete a mi moto, que te rompo el toto» (‘TOTO’) son idóneos para la inclusión de beats a lo Miss Kittin en ‘DROGA DE DISEÑADOR’, pero este tema y muchos otros carecen del ingenio de Las Bistecs. Son puro «caca, culo, pedo, pis». En verdad, el formato en que encontramos a Tokischa más cómoda suele ser el dembow, aunque ‘MIAMI’ resulte algo repetitiva respecto a lo que se presenta antes en la secuencia con ‘CELOS’, que ya era muy repetitiva respecto a lo que encontrábamos en ‘Linda’.

Si se trataba de novedades, la aportación de Diplo en ‘Mi novio’, y la de Skrillex en la estupenda ‘SURFBOARD’, es una pena que no tengan ninguna continuidad en este trabajo. Entre detalles de trance, un mood muy chulo y guiños a ‘Safaera’, esta es la Tokischa que hoy por hoy más puede molar. Pero ella prefiere recuperar reggaetones que su mánager no le dejó sacar hace tiempo porque en principio quería concentrarse en el dembow (‘PERREO LLORANDO’), meter rock (‘LOLA’, para una amiga, se inspira en ‘Tear You Apart’ de She Wants Revenge) o hacer spoken word (‘QUÉ ES EL AMOR’ tiene cierto «flow», eso sí).

Tokischa le pega indistintamente al rap de vieja hornada, con tintes jazzy no solo en la pista con Kase.O sino en ‘SU FRIDA’… en un ejemplo palmario de que quien mucho abarca, poco aprieta. Tiene que haber mejores formas de gastar mejor ese millón de dólares que Warner le ha dado para montar este álbum.