Tokischa y Kase.O se rinden al ‘MONO’ de «oler tus bragas»

Tokischa y Kase.O se rinden a la lujuria en la colaboración más improbable del álbum de la artista dominicana. Ambos artistas se juntan en un tema de rap clásico que es todo un torbellino de deseo sensorial, desde el olor de unas bragas hasta unas «tetas con sabor a Baileys». Sorprendentemente, funciona muy bien.

El rapero de Zaragoza es una de las pocas colaboraciones de ‘AMOR & DROGA’, junto a Skrillex, Diplo y Bulin 47. Como el título del disco indica, ‘MONO’ aborda una de las temáticas principales del EP. De hecho, la mezcla de las dos: es el amor convertido en droga. Estilísticamente, Tokischa aprovecha para salir de su zona de confort y rapear sobre un beat muy jazzy, casi trip hop, que además ha producido ella misma. Kase.O, sin embargo, está en su salsa.

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Tokischa comienza rapeando sobre lo enchochada que está y, sobre todo, sobre las ganas que tiene de llevarse a la cama a la otra persona. Ella es su «perra», su «viciosa», su «Lassie». Al describir lo que es él, Tokischa suelta una de las frases más memorables de la canción, para bien o para mal: «Tú mi Hitler dictador, soy nazi».

La artista contó en Rolling Stone que pensó en Javier Ibarra para la colaboración porque «solía escucharlo muchísimo cuando era una adolescente»: «Todo lo que rapea es muy personal, y es Piscis también. Me sentía conectada con su música. Sé que la gente que es fan del hip hop en español van a amar el tema porque él es un icono», explicó.

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Efectivamente, Kase.O mantiene el nivel alto en su verso. Este suele pecar de un flow demasiado ‘old school’, pero en ‘MONO’ no hay un pero que valga. Ibarra, a base de referencias e ingenio, demuestra que está enganchado de verdad: «Pura droga sin cortar como K shit / Tu coño es mi droga como Yung Beef». Sin embargo, la experiencia de Ibarra brilla en el trabalenguas de mitad de verso. Pura sensualidad: «Mi lengua lamía la tuya, la tuya lamía la mía / La mía lamía la tuya, la tuya lamía la mía, que se relamía».

Tokischa ha anunciado dos conciertos en España este verano. El primer tendrá lugar el 30 de junio en La Riviera de Madrid, mientras que el 1 de julio esta actuará en la Razzmatazz de Barcelona. Las entradas saldrán a la venta este jueves 23 de abril, a las 11h.