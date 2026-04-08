Tokischa, demandada por Abogados Cristianos por «profanación»

Tokischa empieza fuerte la promoción de su recién anunciado disco ‘Amor y droga‘, al menos en España. Abogados Cristianos ha presentado una demanda contra la rapera dominicana ante el Tribunal de Instancia de Donostia por un presunto delito de profanación, informa El Diario, después de que la artista haya posado en topless dentro de la basílica donostiarra de Santa María del Coro.
Las imágenes, según Abogados Cristianos, de “alto contenido sexual”, corresponden a un cortometraje de Tokischa y “evidencian la premeditación y la utilización consciente de un templo católico para fines comerciales y de exhibición, desvirtuando su significado religioso”.
El comunicado de Abogados Cristianos describe que Tokischa, en la foto, aparece “semidesnuda -en topless y vistiendo únicamente una prenda íntima (tanga)- y posa de forma provocativa dentro del templo”, en concreto frente a una imagen de Jesucristo, “utilizando el espacio sagrado como escenario erótico completamente ajeno al culto religioso”.
El escrito indica que “los hechos han tenido una gran trascendencia pública, lo que ha generado una profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos, tanto de la ciudad de San Sebastián como del resto de España”.
La instantánea publicada por Tokischa hace cinco días en su cuenta de Instagram, en la que probablemente no tantos habrían reparado si no hubiera sido por Abogados Cristianos, se acompañaba de un mensaje de la artista sobre su relación con la religión: «Mi relación es con Dios, no con la religión. Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mí misma; es Amor, puro, incondicional», escribe.
«Dios, si nos hizo a su imagen y semejanza, es porque nos hizo creadores», añadía. «Nunca entiendo el dicho ‘Dios ven pronto’; a mi entender, Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños, en la mirada de los ancianos, en el corazón de las madres y en mi lugar favorito: la naturaleza 🤍. Pero ustedes creen que solo está en la iglesia».