Tokischa, melódica en ‘Surfboard’, detalla su debut

Ocho años después de su single de debut, ‘Pícala’; seis después de la icónica ‘Desacato escolar‘; un lustro después de su “piquito” con Rosalía; cuatro años después de su improbable colaboración con Madonna y tres después de que ésta llamara a Tokischa en plena entrevista en La Revuelta; cuatro años también de ‘Delincuente’ y de ‘La Combi Versace’; tres años después del remix de ‘Chulo’… Tokischa enfila su álbum debut, ‘Amor y droga’, que se podrá escuchar a partir del próximo 16 de abril.
‘Amor y droga’ se presenta con esta dramática portada, que rompe cualquier expectativa de lo que ha sido la estética de Tokischa durante esta era y a lo largo de toda su carrera. De los 17 cortes que figuran en el tracklist, tres de ellos ya se conocen: ‘Celos’ y ‘Miami’ son sendos dembows gamberros en el estilo de ‘Linda’, y el nuevo single, ‘Surfboard’ con Skrillex, propone un estilo de reguetón melódico; la mano de Skrillex se nota en su acabado sintético.
‘Amor y droga’, que incluye una participación inédita con Kase.O, excluye las colaboraciones recientes de Tokischa con Ice Spice (‘Thootie’) y Nathy Peluso (‘De Maravisha’), y también deja fuera ‘Flackito Jodye’, un tema que ha aparecido en el disco de A$AP Rocky.
‘Amor y droga’ tracklist:
1.- MI NOVIO
2.- SURFBOARD (Ft. Skrillex)
3.- MONO (Ft. KASE.O)
4.- CELOS (Ft. Bulin 47)
5.- VACIA
6.- PERREO LLORANDO
7.- BANDA
8.- 7PM INTERLUDE
9.- DIVA Y DEPREVISA
10.- HEROINA
11.- QUÉ ES EL AMOR?
12.- DROGA DE DISEÑADOR
13.- LOLA
14.- MIAMI
15.- MOTO
16.- SU FRIDA
17.- NANI