Antes de grabar una canción llamada ‘Linda’ junto a Rosalía, a punto de salir, y otra llamada ‘Perra’ con J Balvin, que puede que hayas escuchado este fin de semana, Tokischa ya era una artista muy conocida. La cantante de dembow dominicana se daba a conocer gracias a trallazos como ‘Tukuntaso’ o ‘Desacato escolar’, que apelaba a la «verdadera calentura vaginal».

Su música, rítmica y con énfasis en la repetición, es idónea para seguidores de Lírico en la Casa o Systema Solar y la artista cuenta entre sus seguidores a Bad Bunny, Ozuna y Anuel AA. Otras canciones de Tokischa se relajan en tempos medios, como ‘No me falles’, o se inspiran en el trap, como ‘No me importa’; o en el R&B-hop de principios de siglo, como ‘Varón’ o la reciente ‘MALA’. Por otro lado, ‘Siete’ presenta una base carnavalesca y es prácticamente instrumental y la artista ha aparecido en numerosos singles como artista invitada, a destacar ‘Yo no me voy a acostar’ con Yailin La Más Viral y La Perversa y uno llamado ‘Bellaca putona’ con Químico Ultra Mega, en los que reincide en su gusto por los ritmos machacones.

Las letras de Tokischa, que apelan a la libertad sexual y no se han cortado en hablar del consumo de drogas, la han llevado a ser una artista polémica en República Dominicana, hasta el punto de que, el pasado mes de mayo, el periódico español ABC la calificaba como «probablemente la artista más controvertida e iconoclasta del Caribe en la actualidad».

En la entrevista, Tokischa hablaba sobre su single ‘Desacato escolar’, hoy nuestra «Canción del Día», en la que se monta una orgía con sus compañeros de instituto, también con «los maricones»: «Cuando quisieron prohibir ‘Desacato escolar’, se volvió una ola. La tumbamos de YouTube y la gente la necesitaba escuchar a todas horas. En lugar de censurarla, lo que consiguieron fue que la gente la quisiera más, porque a la gente le gusta lo prohibido. Cuanto más tratan de prohibirme, más me quiere la gente».

Si esta historia te suena es porque has estado atente a lo que ha pasado estos días con Zahara. Pero resulta que la conexión va más allá porque Tokischa acaba de protagonizar una polémica muy parecida tras posar «semi desnuda y en poses sexuales» en el altar de la Virgen de la Altagracia en Jarabacoa, municipio situado en la provincia dominicana de La Vega. Según Diario Libre, el gobierno de Jarabacoa «rechaza la actitud irreverente e irrespetuosa de la joven Tokischa, quien faltó a las normas éticas y los valores morales que rigen la convivencia civilizada y ejemplar de nuestro municipio». Tokischa se enfrentaría a una querella y su abogado ha declarado que la artista «se ha arrepentido y pide sinceras excusas formales a la sociedad, veganos y católicos , a quienes respeta».

En una entrevista de Rosalía, la catalana ha echado un cable a Tokischa, asegurando que no ve «nada de malo» en las imágenes. «Yo no conozco lo suficiente este país, entiendo que cada país tiene sus leyes, que cada cultura es distinta, pues ante todo respeto, pero si me preguntas a mí personalmente yo te diría que cuando veo esas imágenes me parecen bonitas, no me parecen que tengan nada de malo y de hecho entiendo el mensaje desde el que ella lo está diciendo».