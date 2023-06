Madonna llama a Tokischa por teléfono durante La Resistencia

Tokischa ya está en Madrid después de actuar en el Primavera Sound de Barcelona y este fin de semana lo hará en la edición madrileña. La dominicana se ha pasado por La Resistencia para compartir un rato de charla con David Broncano y ha protagonizado una de las entrevistas más surrealistas de la historia del programa, al aparentemente recibir la llamada de Madonna durante el show.

La entrevista solo acaba de empezar y Tokischa y Broncano han estado hablando sobre mocos cuando la autora de ‘Estilazo’ recibe la llamada de Madonna, su colaboradora y amiga. «Pensé que me llamarías, ¿qué ha pasado?», pregunta Madonna a Tokischa. Para demostrar que es ella, Madonna canta ‘La Isla Bonita‘ al teléfono y después pasa a hablar con Broncano. Si no es ella, su voz, dicción y manera de expresarse se le parecen mucho.

- Publicidad -

Madonna -o su imitadora, si todo esto es una broma- dice conocer La Resistencia, reprocha a Broncano no haberla invitado nunca al programa (???) y queda con él en que beberá zumo de piña cuando visite el plató. Broncano promete a Madonna que cuando venga al programa hará todo lo que ella quiera, incluido prepararle zumo de piña «desde el árbol hasta tu boca»; y ella responde que eso es «todo lo que quiero escuchar de un hombre».

Asumiendo que es la propia autora de ‘Ray of Light‘ quien se encuentra tras el teléfono, Madonna no deja de compartir palabras de admiración hacia Tokischa: «La amo y me encanta haberla conocido, creo que es increíble». Finalmente, Madonna insta a Broncano a que empiece a cultivar esos «árboles de la piña» y cuelga el teléfono.

- Publicidad -

¿Puede Madonna visitar La Resistencia? ‘The Celebration Tour‘, la gira mundial de Madonna, no llega a España hasta el mes de noviembre. Aún el programa cuenta con tiempo para mover todos los hilos necesarios y traer a la Reina del Pop al plató de La Resistencia.