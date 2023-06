20 artistas por primera vez en Madrid, en Primavera Sound

Primavera Sound ha terminado su edición barcelonesa sumando 253.000 asistencias entre todas las jornadas. Desde este lunes llegará a Madrid. Os recordamos que con vuestros abonos podréis ver desde hoy 5 de junio, en diferentes salas a gente como The War on Drugs, Tokischa o Black Country New Road. Mañana martes actúan St Vincent, Pet Shop Boys, Julia Holter y muchos más en otras tantas salas de la ciudad. Y el miércoles será la jornada inaugural gratuita con Pet Shop Boys antes de que de jueves a sábado tenga lugar el festival en sí mismo en Arganda del Rey. El domingo 11 de junio será el cierre definitivo con The Delgados en la Sala Paqui, y también se celebrará el Brunch Electronik en el Civitas Metropolitano.

Aparte de lo suculento que es el cartel en sí mismo, desde Primavera Sound nos informan de que esta va a ser la primera vez en Madrid para una veintena de artistas. Sabemos que no será la primera vez que tengamos por aquí a Rosalía, ni a Depeche Mode, ni a New Order, ni a Calvin Harris, ni a Måneskin, pero sí a estos artistas que puedes encontrar bajo estas líneas. Entre ellos, superestrellas como Kendrick Lamar o Rema, gente tan querida en nuestra web como Christine and the Queens o Caroline Polachek, el k-pop de Red Velvet, el pop japonés de Kyaru Pamyu Pamyu y Perfume, la nigeriana Tems y un largo etcétera para todos los gustos. Lamentablemente, el show de Bleachers finalmente se ha cancelado por problemas de agenda (también iba a ser su primera vez en la capital). Las entradas y abonos para Primavera Sound Madrid continúan a la venta.

Kendrick Lamar



Christine and the Queens



Caroline Polachek



Fred Again..



The Moldy Peaches



Rema



Nx Worries



Maggie Rogers



Baby Keem



Pusha T



Drain Gang



Loyle Carner



Japanese Breakfast



Red Velvet



Pinkpantheress



Cavetown



Los Hacheros



Tems



Death Grips



Perfume



Kyaru Pamyu Pamyu