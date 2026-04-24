Muere Taylor Kirk de Timber Timbre a los 44 años

Timber Timbre, uno de los grupos de culto de la escena indie canadiense de los 2010, en su faceta más gótica y cinematográfica, gracias a buenos discos como ‘Hot Dreams‘ (2014), pierde a su creador e integrante principal. Taylor Kirk ha fallecido a los 44 años de forma súbita, según informa Exclaim. Su deceso se produjo en realidad el pasado 14 de abril, según el comunicado oficial.

Timber Timbre empezó con grabaciones caseras en una cabaña en Ontario y fue creciendo hasta ganar reconocimiento internacional. Tras dos discos independientes, su álbum homónimo de 2009 llamó la atención de la prensa especializada y fue relanzado por Arts & Crafts, llegando a ser nominado al Polaris Music Prize.

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Su música ha sonado en series y películas populares como ‘Breaking Bad’, ‘The Good Wife’, ‘Orange is the New Black’, ‘Russian Doll’ o el documental de Netflix ‘Wild Wild Country’, y otros discos como ‘Creep on Creepin’ On’ (2011) lograron también nominaciones destacadas en premios canadienses.

La banda ha seguido activa durante la última década con lanzamientos como ‘Sincerely, Future Pollution’ (2017), el EP ‘Dissociation Tapes’ (2021) y su trabajo más reciente, ‘Lovage’ (2023). Os dejamos con algunas de sus canciones más populares y con su Tiny Desk de 2014.







