Se viraliza un vídeo de 15 minutos de Bowie paseando por Madrid en 1987

David Bowie actuó en España varias veces, una de ellas en el Vicente Calderón de Madrid en 1987 (la noticia de ABC de la época anunciando el concierto y prometiendo su retirada de los escenarios no hay que perdérsela). En aquella visita a la ciudad, 10 años antes de actuar en el reducidísimo escenario de Aqualung, se grabó un espeluznante documento del artista junto a Peter Frampton buscando una cerveza por Madrid. Peter, también artista en solitario, era amigo suyo de la adolescencia, había tocado en su disco de aquel año ‘Never Let Me Down‘ y tocaba en la correspondiente gira de presentación, Glass Spider Tour.

Las imágenes de este paseo por la ciudad habían aparecido y desaparecido de Youtube fragmentadas, pero coincidiendo con el que habría sido el 70º cumpleaños de Bowie y el primero de su muerte, se han subido al completo al canal de MTV News y después se han viralizado en Facebook, donde suma ya muchas más visitas que en el visor de Google.

En el vídeo, Bowie aparece paseando por el centro, dirigiéndose, como todo guiri de a pie, hacia la Plaza Mayor. Todo el vídeo es una verdadera joya, con Bowie firmando autógrafos, una “fan” reclamándole a gritos su bolígrafo en castellano, el artista bromeando sobre El Greco, Goya y Rafael o anticipando con décadas de antelación el título de su single ‘Where Are We Now?‘. Sin duda, la cumbre de todo esto no es la consecución de la cerveza, sino cómo una peluquería les cierra sus puertas en la puta cara justo después de que Bowie diga que la gente de Madrid es “muy amigable”.

