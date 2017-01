Madonna, Janelle Monáe, Cher y Alicia Keys, en la Marcha de la Mujer contra Trump

Este sábado se ha celebrado la anunciada Marcha de la Mujer contra Donald Trump, consecuencia de las muchas declaraciones humillantes para la mujer que el presidente electo de los Estados Unidos ha tenido durante años, siendo una de ellas “si eres famoso puedes coger a las mujeres por el coño”. Fiona Apple le dedicaba esta semana una pequeña canción que repetía el lema “mantén tus pequeñas manos alejadas de nuestras bragas”. La misma manifestación se ha celebrado también en otras partes del mundo, no solo en Estados Unidos, alcanzando la cifra de 500.000 manifestantes solo en Washington.

A la marcha han acudido, entre otras personalidades, Cher, Katy Perry, Rihanna, Miley Cyrus, Haim, Karen O, Yoko Ono, Whoopie Goldberg, Grimes, Ed Droste, Karen O, Bat for Lashes, Mark Ronson, Natalie Prass, Jeff Tweedy, Spoon, Michael Stipe o Alicia Keys, que ha leído, casi rapeado a capella, un discurso, culminando con su himno ‘Girl On Fire’. Madonna ha interpretado en versión lo-fi sus temas ‘Human Nature’ y ‘Express Yourself’, el primero de ellos adaptando su letra a “Donald Trump, cómete una polla”.

Durante su discurso, Madonna ha hecho un llamamiento al amor frente al odio y frente al deseo de “hacer volar la Casa Blanca”. Mientras culminaba, las manifestantes han elevado caretas de estrellas femeninas del pop, de Dolly Parton a Cher pasando por Britney, Gaga, Beyoncé, Aretha Franklin, Cyndi Lauper o Tina Turner (minuto 4.10 del primer vídeo).

También ha hecho una rendición de ‘Hell You Talmbout’, acompañada de Jidenna, Janelle Monáe, que ha aparecido con las madres de Trayvon Martin, Mohamed Bah, Eric Garner, Dontre Hamilton y Jordan Davis. Janelle recordaba también a la comunidad LGTB y ha pedido que se escoja la “libertad frente al miedo”.

WHO RUN THE WORLD? pic.twitter.com/yYP9a3J0LR

#WOMANPOWER

At the NYC #WomensMarch with dear @WhoopiGoldberg pic.twitter.com/DXVOrAEMYs

— Yoko Ono (@yokoono) January 21, 2017