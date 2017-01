Marc Almond rememora el northern soul más luminoso en ‘A Kind of Love’

Desde hace unos minutos está disponible una nueva canción de Marc Almond. Se trata de ‘A Kind of Love’, un tema luminoso y alejado del dramatismo que en otras ocasiones ha derrochado el británico, y que rememora el sonido northern soul con el que creció Almond en su infancia. Ha sido co-escrito y producido por Chris Braide, que en el pasado ha trabajado para Beyoncé, Sia o Lana del Rey.

Esta canción será el único inédito que incluirá ‘Hits and Pieces’, un recopilatorio que se pone a la venta el 10 de marzo. El disco, que se publicará en versión sencilla (con 19 temas) y doble (con 35), recorrerá la carrera de Almond a través de sus singles, incluidos los éxitos de Soft Cell y diversas colaboraciones con otros artistas: “Almond siempre ha destacado por grabar singles excelentes – su trabajo incluye canciones originales impresionantes, versiones y duetos. Puntos álgidos de este recopilatorio son “Tainted Love”, “What!”, “Say Hello Wave Goodbye”, el dueto con Gene Pitney “Something’s Gotten Hold Of My Heart” que llegó al número uno, su interpretación de la versión que Scott Walker hizo del “Jacky” de Brel con su épica producción de Trevor Horn, una versión con Bronski Beat del “I Feel Love” de Donna Summer, “Melancholy Rose” y “Ruby Red” del álbum Mother Fist, “The Dancing Marquis” producido por Tony Visconti, el maravilloso tema del año pasado “The Velvet Trail”, la apisonadora glam “Varieté” y la inolvidable versión de “The Days Of Pearly Spencer””, cuenta su nota de prensa.

‘A Kind of Love’ cuenta con un videoclip que verá la luz en los próximos días y que está inspirado en ‘Más allá del Valle de Muñecas’, de Russ Meyer.