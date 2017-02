Simian Mobile Disco / Welcome to Sideways

En oposición al más experimental en planteamiento y resultados ‘Whorl’, ‘Welcome to Sideways’ es una clara inmersión de Simian Mobile Disco, decano proyecto del afamado productor James Ford (Arctic Monkeys, Foals, Florence + The Machine, etc.) y su amigo Jas Shaw, en la música para clubs. Y no, no estamos hablando de clubs de pop heterogéneo en los que se pinchaban los hits de su primera etapa, aquellos ‘It’s The Beat’, ‘Hustler’ o ‘Audacity of Huge’. Hablamos de club especializados en electrónica donde tenga cabida el minimal techno o el house más austero.

Así, estamos ante un álbum bailable de principio a fin, que puede constituir prácticamente una sesión de DJing. De hecho, SMD han autoeditado el álbum con un segundo disco que incluye un mix de sus nueve pistas en continuidad. Eso sí, el disco cuenta con momentos más inmediatos, como la alta en BPMs ‘Face To Face With Spoon’ o la casi luminosa ‘Staring at All This Handle’, o más oscuros y taciturnos, como la inicial ‘Happening Distractions’ o ‘Bubble Has No Answers’.

Es evidente que la ausencia de partes vocales y melodías les sigue alejando de sus seguidores ocasionales, pero una escucha atenta certifica que, aunque lo parezca, ‘Welcome to Sideways’ no es un disco de punchipunchi sin más: su hora larga de duración pueda hacernos pasar por momentos de tedio, pero su gusto por las texturas (‘Remember in Reverse’), el sutil uso de sintetizadores bonitos que sorprenden y agradan (‘Far Away From a Distance’) o su innegable astucia para los giros rítmicos hacen que su escucha merezca mucho la pena incluso fuera de una pista de baile oscura y húmeda, si se sabe encontrar el momento propicio.

Simian Mobile Disco presentan ‘Welcome to Sideways’ en Nasti Club (Sala Apolo, Barcelona) el próximo viernes día 3 de febrero.

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘Face To Face With Spoon’, ‘Staring at All This Handle’, ‘Far Away’ from a Distance’

Te gustará si te gusta: Sven Väth, James Holden, Ricardo Villalobos

Escúchalo: Spotify