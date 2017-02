Fenech-Soler / Zilla

Fenech-Soler ya son solo Ross Duffy y Ben Duffy, tras la marcha -aparentemente amistosa- de dos de los integrantes del grupo en 2016, lo cual es todo un escándalo si recordamos que uno de ellos se llamaba Daniel Fenech-Soler (el otro era Andrew Lindsay). Y a pesar de todo, este tercer disco de Fenech-Soler no representa un período de decadencia en absoluto. Esto no es como sería Bon Jovi sin Jon Bon Jovi. De hecho, ‘Kaleidoscope’, editada en un EP el año pasado y recuperada aquí como pista 1, ya es su canción más exitosa de la historia en las plataformas de streaming.

Ross y Ben siguen fieles a su sonido electro-pop con un punto justo de guitarra indie que les sitúa tanto cerca de Phoenix como de Two Door Cinema Club, Friendly Fires, Cut Copy y/o Hot Chip. ‘Zilla’ tampoco es el disco que va a impedir que les veamos como los hermanos pobres de todos ellos. Y es que no podemos decir que Cut Copy o Phoenix sean el adalid de la innovación, pero sí que han conseguido un sonido propio muy fácilmente identificable, algo que Fenech-Soler ya difícilmente lograrán. Y sin embargo, tienen sus propias armas para seguir resultando atractivos a oídos de todos los seguidores de estos grupos.

En primer lugar, ‘Kaleidoscope’ no es la mejor canción del disco, pues ese mérito recae sobre su nuevo single ‘Conversation’, una enternecedora declaración de amor cuyo estribillo han clavado y que no debería faltar en las playlists de hits actuales. A su vez, ‘On Top’ y ‘Touch’ no conocen más defecto que el ser demasiado repetitivas, taladrándote enseguida el cerebro con sus estribillos y ganchos. Y además, el grupo sabe ofrecer cierta variedad, por ejemplo cuando va convirtiendo ‘Night Time TV’ en una pista gélida más nórdica, más propia de GusGus o WhoMadeWho; o cuando llega ‘Undercover’, que podría ser de Shura.

Después… ‘Zilla’ tiene un par de interludios y una pista más que lo parece (‘Grace’), y el desarrollo de la “no balada” ‘Be Someone’ tampoco es algo que pudiera hacer precisamente a Daft Punk asomarse. Claro que es justo situar a cada grupo a la altura de sus ambiciones y seguro que Fenech-Soler nunca han tenido como objetivo ganar el Mercury, saltar el charco y ganar un Grammy. Si su única intención era hacernos pasar el rato, el grupo cumple y por ahí hasta debería ser bastante más conocido.

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: ‘Conversation’, ‘On Top’, ‘Touch’, ‘Kaleidoscope’

Te gustará si te gusta: el sonido Kitsuné

Escúchalo: Spotify