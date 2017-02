20 grandes canciones de Prince que escucharás por primera vez gracias a Spotify

La llegada de Prince a Spotify es ya una realidad. Aunque no todo su catálogo está disponible de momento, y a pesar de que todo el mundo sabe que Prince no hubiera consentido que su música estuviera disponible en streaming de seguir vivo, no podemos sino celebrar que la obra del príncipe púrpura se encuentre ahora a disposición de quien quiera sumergirse en ella como la de cualquier otro artista en plena era streaming: clásicos del pop como ‘Dirty Mind’, ‘Purple Rain’ o ‘Sign o the Times’ merecen más reconocimiento que una reseña nostálgica o una mención por parte de artistas a los que ha influido: merecen que la gente los escuche.

Como la última publicación de Prince en Spotify es ‘4Ever’, su reciente recopilatorio de éxitos, JENESAISPOP ha querido aprovechar la ocasión de la llegada del artista al streaming para hacer una humilde selección de grandes canciones de su repertorio que no son tan conocidas, ya sea porque no han sido grandes éxitos o porque directamente jamás fueron lanzadas como single a pesar de su calidad. ¿Qué sentido tendría que reivindicáramos ‘When Doves Cry’, ‘Kiss’ o ‘Little Red Corvette’ cuando un nuevo “grandes éxitos” de Prince acaba de salir a la calle… a pesar de que lo que se llevan ahora son las playlist personalizadas?

Precisamente ‘4Ever’ incluye la canción antes inédita de Prince que abre nuestra playlist, ‘Moonbeam Levels’, un memorable medio tiempo grabado en 1982 que quedó fuera de ‘1999’. Es tan fácil percibir por qué no encajaba en el disco -¿demasiado clásica?- como enamorarse de su melodía. Una balada absolutamente imprescindible de aquel álbum es la escalofriante ‘International Lover’. Las baladas de Prince solían ser tan brillantes que la playlist que os presentamos está llena de ellas: desde la sensual ‘Adore’ hasta la juguetona ‘Sweet Baby’ pasando por la sofisticada ‘Strollin’ o la dramática ‘Breakdown’, todas ellas forman parte de un repertorio de baladas excelente.

Otras “fan favorites” de Prince son más sorprendentes. Resulta curioso recordar ahora que ‘When You Were Mine’ nunca fue single en boca de Prince -tampoco lo fue la versión de Cyndi Lauper- cuando aparece en ‘4Ever’ o Frank Ocean ha dicho que es su canción favorita de todos los tiempos. Y no, a pesar de lo mucho que se ha reivindicado últimamente, la moderna ‘The Ballad of Dorothy Parker’ tampoco fue single. ‘Sometimes it Snows in April’, la misma que D’Angelo recuperó para hacer un homenaje al cantante en la televisión americana, también es un “album track”.

De manera más personal, no hemos podido dejar de reivindicar en nuestra playlist canciones como la estrambótica ‘Willing and Able’, que se desarrolla hacia un delirante solo de organillo de feria; ‘What It Feels Like’, una de las varias buenas canciones de ‘ART OFFICIAL AGE’ que confirmó que Prince podía sonar interesante y contemporáneo en 2015, la eufórica ‘Housequake’ o la monada de ‘Just as Long as We’re Together’, incluida en el primer disco del cantante, ‘For You’. ¿Qué temas faltan? ¿Cuáles sobran?