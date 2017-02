Prince llega a Spotify tras los Grammy con ausencias notables

Como se rumoreaba, el catálogo de Prince ha llegado esta semana a Spotify tras la celebración de los Grammy, donde Bruno Mars ofreció una actuación tributo al cantante, fallecido el pasado mes de abril. Ya pueden escucharse en streaming discos tan importantes de su obra y de la historia del pop como ‘Dirty Mind’, ‘Purple Rain’ o ‘Sign O’ the Times’.

El catálogo de Prince en Spotify, sin embargo, no está completo. Entre las ausencias destacadas de discos de Prince en esta plataforma encontramos álbumes como ‘Musicology’, ‘The Gold Experience’ o los dos últimos trabajos que publicó en vida, los volúmenes 1 y 2 de ‘HITN’RUN’. Tampoco pueden escucharse ‘3121’, ‘Emancipation’, ‘Chaos and Disorder’, ‘Lotusflow3r/MPLSound o ‘Planet Earth’.

Aunque ninguno de estos discos fueron nunca grandes clásicos de Prince como ‘Purple Rain’, sí eran obras dignas, algunas de ellas lanzadas en una de las mejores épocas creativas de Prince, finales de los noventa, como ese ‘The Gold Experience’ que contenía canciones excelentes como ‘The Most Beautiful Girl in the World’. Ya en los 2000, ¿no es ‘Black Sweat’, que presentó ‘3121’, uno de los mejores singles del artista?

Eso sí, no falta en Spotify ‘4ever’, el recientemente publicado recopilatorio de éxitos de Prince, generoso en canciones, un total de 40, y en el que se incluye la antes inédita ‘Moonbeams Level’: