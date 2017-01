¿Se acercan los hits de Prince a Spotify y Apple Music?

La discografía de Prince es una de las grandes ausencias en las principales plataformas de streaming, Spotify y Apple Music, pues Prince era enemigo del streaming (y de internet en general). Por ahora, su discografía solo puede escucharse online a través de Tidal, aunque recientemente su familia demandaba a Roc Nation, el sello de Jay-Z (jefe de Tidal), por explotar el catálogo de Prince sin permiso, alegando que el acuerdo original de NPG Records (el sello de Prince) y Tidal era únicamente ofrecer el streaming de su último disco solo por 90 días.

Ahora, Gloomberg asegura que la música de Prince podría finalmente aparecer en Spotify y Apple Music de cara a la próxima ceremonia de los premios Grammy. El medio cita fuentes cercanas a la familia de Prince, que estaría a punto de cerrar un acuerdo con estas plataformas para publicar en streaming, no toda la discografía del cantante, pero sí varias de sus canciones más conocidas, como ‘Purple Rain’ o ‘When Doves Cry’. La familia de Prince querría aprovechar el contexto de los Grammy para publicar esta música ya que se espera que se homenajee al cantante en algún momento de la ceremonia.

Aunque el streaming ha demostrado no ser suficientemente justo para los artistas que ceden su trabajo a plataformas como Spotify, el caso de Prince es especial, pues el autor de ‘Kiss’ no fue especialmente popular en los últimos años de su carrera, cuando incluso llegó a asegurar que la “era de internet está acabada” (en 2010) o a vender sus últimos discos en exclusiva en periódicos o en Target. Parece que su presencia en streaming es la mejor solución para que su legado no permanezca para siempre inaccesible para las futuras generaciones -que más que posiblemente solo escucharán música a través de streaming- y, por lo tanto, en el olvido.