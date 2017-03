Así sonará ‘Green Light’, el bailable nuevo single de Lorde

Lorde ultima ya el lanzamiento de su nuevo single, que All Access confirma se titula ‘Green Light’ y sale este viernes 3 de marzo. Esta noche, la autora de ‘Team’ se ha flipado de lo lindo promocionando este lanzamiento en su Nueva Zelanda natal y ha colocado “pistas” del mismo en varias ubicaciones costeras de Auckland, entre ellos, un panel que emite luz verde y un trozo de la canción, que es bailable, mucho más de lo esperado.

Por si fuera poco, Lorde también ha colocado en estos lugares concretos un coche con luz verde en su interior o incluso drones que han sobrevolado una playa, iluminándola de verde. En las últimas horas también se ha publicado un nuevo “teaser” visual de lo que parece el videoclip de esta canción, que retrata a la cantante paseando durante una puesta de sol.

Por lo que se desprende de las pocas frases de la letra de ‘Green Light’ que han llegado a la red, esta contaría la historia de un hombre que juega a dos bandas. Dos de las frases de la canción son “me maquillo en el coche de otra persona” y “le dijiste que te gustaban las playas, eres un maldito mentiroso”. Lo más sorprendente de la misma, eso sí, es su ritmo discoquetero… ¿Se ha hecho Lorde un Calvin Harris?

ok.. this one is longer.. WIG pic.twitter.com/G4GeRraxQV

"I DO MY MAKE UP IN SOMEBODY ELSE'S CAR" GREEN LIGHT / M*******A pic.twitter.com/pb6ud8es2k

— Lorde Daily (@LordeDaily) March 1, 2017