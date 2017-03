La irresistible perfección de ‘Pop the Glock’ de Uffie

El pasado 10 de marzo, Charli XCX lanzaba su nueva “mixtape”, ‘Number 1 Angel’, que no ha causado entusiasmo unánime en nuestra redacción. Pero más allá de lo atractivo o no de la nueva senda que parece estar tomando su música, una de sus canciones compensa todas las posibles pegas: la sublime ‘Babygirl’, un ejercicio de pop que esta diciendo “Madonna, 1984” por los cuatro costados. Y al subidón proustiano de volver a oír esas campanitas de Yamaha DX7 se une la alegría de descubrir a Uffie participando en la canción. Desde que hace un año concediera una entrevista hablando del nuevo disco que supuestamente está preparando no había vuelto a haber noticias suyas, así que esta aparición parece apuntar a que la cosa sigue adelante.

Charli siempre ha reivindicado a Uffie como una de sus influencias, y aunque su único álbum (‘Sex, Dreams and Denim Jeans’, 2010) tenía grandes momentos, en cierto modo nada llega a superar el cool pausado, la irresistible perfección de la canción ‘Pop the Glock’, con la que debutó en 2006 de la mano del sello francés Ed Banger, en un mundo virtual que ahora suena casi antediluviano: MySpace, blogs y una nueva ola de debutantes “class of 06/07”, de Sally Shapiro a Hot Chip pasando por Lily Allen o Peter Bjorn & John.

Escuchando la canción 11 años después, no es difícil entender en qué influyó Uffie a Charli, en qué aspectos su sonido estaba adelantado a su tiempo. Por ejemplo en su minimalismo: un simple beat, una voz rapeando y otra procesada por cuyo vocoder pasan los acordes de la canción. Una fórmula sencilla pero que mantiene el tipo durante sus 3:30 sin pestañear. La forma de rapear de Uffie, espontánea, desafectada y sin preocuparse demasiado de la técnica, es algo que le valió una lluvia de críticas por parte de muchos puristas, pero es en realidad otro de sus máximos atractivos. Comenzó como un experimento llevado a cabo por su novio de entonces, el DJ Fabien Pinta ‘Feadz’, que la animó a rapear sobre una base que tenía (“Feadz is mixing, Uff is shouting / Uff is bangin’, Feadz is bangin’”). Sin embargo, Uffie consiguió trascender la anécdota y acabó haciendo de ese estilo su sello personal. Esperemos ese nuevo disco acabe materializándose y reverdezca al menos parte del indiscutible encanto de este gran debut.