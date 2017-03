Si el concepto de PC Music pareció un día irónico -y en cierto modo no cabe duda de que lo fue-, la nueva “mixtape” de Charli XCX, ‘Number 1 Angel’, disipa cualquier noción de burla a la superficialidad del pop comercial que pudieran albergar los primeros clásicos de SOPHIE o incluso su propio EP del año pasado. Puede que Hannah Diamond siga provocando cierta repulsión más propia de la hipótesis del valle inquietante que de la radiofórmula, pero las colaboraciones de PC Music con Carly Rae Jepsen o LIZ no pueden apreciarse irónicamente, pues son fabulosas.

‘Number 1 Angel’ desarrolla esta estética elocuentemente (A.G. Cook produce medio disco; se reparte labores con SOPHIE o Danny L. Harle, entre otros) a través de canciones buenas y otras más modestas pero, sobre todo, plantea una tesis firme, la de que PC Music puede ser más que un concepto futurista; que puede ser, y ya es, el presente. De ello convence el hit del disco, ‘Roll with Me’, un número de electropop ultravitaminado que pide una buena córeo de “voguing” a gritos (¿solo me pasa a mí?), pero también el robodrama místico de ‘White Roses’, que revela su verdadero ser con las escuchas. ‘3AM (Pull Up)’ con MØ es el gran momento P-O-P del disco, una fusión extraña pero triunfal de ritmo pseudo-latino, estribillo apasionado y artificialidad cyborg que resulta tan infecciosa como embriagadora.

Luego están los temas con los que comprensiblemente el sello de Charli ha tenido dudas. Tras el ataque de rayos láser de ‘Lipgloss’ con cupcaKKe no hay mucha chicha, el esmalte ultrapop de ‘ILY2’ no disimula la pobreza de su estribillo, ‘Babygirl’ con Uffie -sí, la mismérrima– es mona, pero no es el clásico de Cheryl Lynn que pretende ser y ‘Drugs’ con Abra es una canción mediocre escondida bajo un envoltorio de plasticidad robusta más imaginativa que su melodía. XCX es capaz de componer canciones enormes, pero si ‘Number 1 Angel’ pretende filtrar el sonido PC Music definitivamente a la radio, en parte claramente necesitará mejores composiciones para defender su postura. ¿Las contendrá su próximo disco?

Clasificación: 6,6/10

Lo mejor: ‘Roll with Me’, ‘3AM (Pull Up)’, ‘White Roses’

Te gustará si te gusta: SOPHIE, Carly Rae Jepsen, Gwen Stefani

Escúchalo: Spotify