Aldous Harding deslumbra con ‘Imagining My Man’, que ha conquistado a Lorde

La mismísima Lorde ha compartido en Twitter el último single de Aldous Harding, ‘Imagining My Man’. La canción ha llegado a sus casi 5 millones de seguidores en esta red social, una cifra que servirá a Harding para sumar miles de fans casi seguro, pues además, por estilo, tanto Lorde como Harding se parecen. Curiosamente, ambas son neozelandesas.

De Harding -y su lado oscuro- os hablamos recientemente con motivo del lanzamiento de ‘Horizon’. El baladismo emotivo y tenebroso de Harding, así como su dinámica voz, que muta en registros con facilidad, la conecta tanto con Lorde como con Kate Bush, Nick Cave o Scott Walker y este reciente single, ‘Imagining My Man’, puede que sea su canción más hermosa hasta la fecha.

‘Imagining My Man’, que contiene coros de Perfume Genius, presenta a Harding “imaginando” la personalidad de su interés romántico. Estos mismos detalles evoca la cantante en el videoclip de la canción, que acaba de estrenarse y la sitúa en un trayecto en taxi por Auckland, donde en lugar de llorar como Lorde o Mónica Naranjo, sonríe o come bombones mientras evoca a su amado. El single es un nuevo adelanto de ‘Party’, el segundo álbum de Harding, que sale el 19 de mayo a través de 4AD.

‘Party’:

01 Blend

02 Imagining My Man

03 Living The Classics

04 Party

05 I’m So Sorry

06 Horizon

07 What If Birds Aren’t Singing They’re Screaming

08 The World Is Looking For You

09 Swell Does The Skull