Carolina Durante se la devuelven a Óscar Puente

Óscar Puente, el ministro azote de la derecha a través de sus salidas de tono en las redes sociales, ha sido noticia esta semana, sobre todo por cuestionar la foto del Rey con Javier Negre. Pero también ha tenido a bien comparar en X el cartel del las Fiestas de Valladolid de este 2026, con el de 2022, cuando él era alcalde de la ciudad.

El tiro le ha salido por la culata, porque ni el cartel de 2022 estaba tan bien, ni el cartel de 2026 está tan mal. Durante su mandato encontramos lo mismo a Amaia que a Jason Derulo; lo mismo a Miguel Poveda que a Marta Sánchez. Hubo nombres interesantes y variados como Don Patricio, Carlos Sadness, Ska-P… aunque algunos de ellos, como The Hives, no se sabe muy bien si en 2022 eran vicio o virtud.

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El cartel de 2026 tiene de todo también, siendo quizá la noche más radical la de Carlos Baute, que viene de llamar «mona» a Delcy Rodríguez. Pero también hay una noche para rusowsky y el contestatario Erik Urbano. Otra para Judeline. Otra para Leire Martínez y Ana Guerra. Otra para Imelda May y Ronnie Wood. Y otra para Burning y Obús. Ni tan mal.

Una usuaria le ha respondido: «Ministro, aquí ha pinchado» y el periodista Juan Ceñal le ha respondido: «No me parece que el cartel de 2022 sea tan claramente mejor del 2026. El de este año es variado, joven y con amplia representacion femenina».

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Carolina Durante, que también actúan, en concreto el viernes 11 de septiembre, han acudido a X para responder al ministro, muy escuetamente: «Estás tú para hablar». En ningún momento han especificado si se refieren a sus competencias de Transporte, la gestión del gobierno de la crisis de Ceuta, a sus críticas al rey, o a todo a la vez. En todo caso, un zasca que se ha viralizado sumando más de 1 millón de visualizaciones.

Las respuestas están entre quienes se han tomado el tuit a broma, quienes se limitan a comparar a Carlos Baute con The Hives y quienes acusan a Carolina Durante de haberse convertido en «Cayetanos». Escribe un usuario: «Este tuit de Oscar Puente es una cagada, pero vuestra contestación deja caer que tenéis algo en contra del ministro más allá de mundos musicales. Cagada vuestra también». Otro les pregunta: «¿os compensa convertiros en mascota de esta semana para la ultraderecha pedorra?». Y también hay quien trata de poner un poco de cordura, incluso en la red antes llamada Twitter: «Gente que por este tuit ya posiciona a «los Carolinos» en un lugar o en otro. Simplemente responden a un tuit desafortunado (uno más) del ministro».

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Os recordamos que este otoño/invierno tiene lugar la gira por 6 arenas de Carolina Durante: estarán el 19 de septiembre en Sevilla, el 26 de noviembre en Valencia, el 28 de noviembre en Barcelona, el 12 de diciembre en A Coruña, el 26 de diciembre en Bilbao y el 8 de enero en Madrid. Las entradas están a la venta. Su tercer álbum, ‘Elige tu propia aventura‘, continúa en el top 75 de Álbumes en España, 94 semanas después de su edición, certificado con un disco de platino.