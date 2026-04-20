Carlos Baute llama «mona» a Delcy Rodríguez y la Embajada de Venezuela pide perdón

La Embajada de Venezuela en España ha emitido un comunicado pidiendo disculpas después de que Carlos Baute iniciase un cántico en el que se llamaba «mona» a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Esto ocurrió en el acto de la opositora venezolana, María Corina Machado, celebrado este sábado en Madrid.

Gladys Gutiérrez, la embajadora venezolana, ha expresado «sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio». Baute, que ofreció una actuación antes de la aparición de Corina Machado, empezó el grito de «¡Fuera la mona!», que fue seguido por todos los asistentes presentes.

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La embajada ha condenado sus palabras, describiéndolas como «una forma de violencia política basada en misoginia y racismo». El propio acto de llamar «mona» a una mujer es denunciado como «un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos».

Así, el país de Baute «denuncia categóricamente estos hechos» y se niega a que las mujeres venezolanas sean «objeto de discursos de odio, venga de donde venga». También han recordado que Venezuela es «una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad y en el encuentro de raíces indígenas, africanas y europeas». Carlos Baute no ha emitido ningún comunicado.

El cantante Carlos Baute, durante una concentración con venezolanos en Madrid, gritó: “¡Fuera la mona!”, en referencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, una expresión que ha sido señalada como racista. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas… pic.twitter.com/wgrcxqBhlW — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) April 18, 2026