Carlos Baute alaba el secuestro de Maduro por EE.UU.

El bombardeo de Estados Unidos sobre Caracas, capital de Venezuela, durante la madrugada del sábado ha culminado con el «secuestro» anunciado por Donald Trump de Nicolás Maduro, dirigente del país latinoamericano, y de su esposa, Cilia Flores, con el propósito de trasladarlos a Nueva York y procesarlos por dos delitos relacionados con narcotráfico y corrupción.
En la rueda de prensa celebrada esta tarde en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump ha anunciado los planes de Estados Unidos de «dirigir» Venezuela, incluida su industria petrolera, hasta que se produzca «una transición segura».
Desde España, el Gobierno del PSOE ha hecho un «llamamiento a la desescalada y a la paz» y se ha sumado a la condena expresada por Sumar y Podemos ante un ataque que «viola el derecho internacional». Sánchez ha recordado que, aunque el Gobierno «nunca reconoció el régimen de Maduro», tampoco aceptará una intervención que «empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo». Por su parte, la oposición, liderada por el PP y Vox, se ha centrado en las implicaciones que dicho ataque tiene para la recuperación del «futuro» de Venezuela y la «restauración de la democracia».
Entre las voces que se han sumado a la celebración por la captura de Nicolás Maduro, interpretada por algunos como el fin del régimen en Venezuela, se encuentra Carlos Baute.
El cantante, natural de Caracas y ampliamente conocido en España por éxitos como ‘Colgando en tus manos’, ha acudido a las redes para felicitar a Venezuela por la noticia, que ha calificado como un «regalo de Navidad». Grabándose a sí mismo caminando en la calle, Baute ha celebrado que «el señor Trump» haya «atrapado al sátrapa de Maduro». Compañeros de profesión, como India Martínez o Marc Seguí, han apoyado su declaración dando que «like» a su publicación.
En un texto que acompaña el vídeo, Baute ha ampliado su reflexión sobre la situación que vive Venezuela, afirmando que «todos los cambios profundos duelen» y que «sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma». «A todos los que están dentro —familia, amigos, nuestra gente—, estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena», ha añadido el artista. Además, ha señalado que «sus redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta».