Regalamos entradas simples para ver a Merchandise en Barcelona y Madrid

Merchandise llegan hoy a nuestro país para presentarnos ‘A Corpse Wired for Sound’, su último trabajo, editado a finales del año pasado. La banda formada por Carson Cox (voz / máquinas), David Vassalotti (guitarra / máquinas) y Pat Brady (bajo) actúa hoy 31 de marzo en Razzmatazz 3, Barcelona, y mañana sábado 1 de abril lo hará en el Café Berlín de Madrid.

Ahijados de la escena “do it yourself” de Tampa, Florida, anclados en una mezcla de punk, pop y noise difícil de catalogar, con este disco han presentado una interesante novedad, pues se grabó mitad en un estudio de grabación real en Rosà, Italia, junto a ICIO, y mitad en su Tampa natal. Hasta ahora el trío acostumbraba a desarrollar su sonido siempre en su casa.

El nombre de ‘A Corpse Wired for Sound’ se inspiró en un cuento de ciencia ficción de JG Ballard y sirve al grupo para hablar sobre su renacimiento musical. Al ambiente de antro decadente de rock de los 80 (los de The Jesus and Mary Chain) al que nos llevaban canciones como ‘Become What You Are’ se suma ahora cierta intencionalidad industrial que les hace sonar más robustos y en singles como ‘Flower of Sex’ o ‘Lonesome Sound’. Algo así como Morrissey llevado de los pelos al sonido de Primal Scream y Depeche Mode a la vez.

JENESAISPOP regala 5 entradas simples para el concierto de Barcelona y 5 simples también para el concierto de Madrid, a los primeros que escriban a jenesaispop@gmail.com indicando la palabra “merchandise” en el asunto, nombre, apellidos y la ciudad a la que quieran asistir.

Actualización: no nos quedan pases.