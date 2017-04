La Casa Azul revela sus planes para 2017

¿Dónde está el disco nuevo de La Casa Azul? ¿Y el vídeo prometido para ‘Podría ser peor’, el tema lanzado en noviembre del año pasado? ¿Escucharemos algo nuevo acaso en los conciertos que el grupo dará, por ejemplo, en Vida Festival este verano? Esto es lo que se preguntan todos los seguidores del proyecto de Guille Milkyway y el músico lo contestó hace un par de semanas en un Facebook Live de La 2 que ha llegado a nuestras manos hoy a través de nuestros foros (gracias, Rafa_DG).

Guille Milkyway explica que a lo largo del año irá sacando singles y, después, en algún momento saldrá el disco. “Todavía no hay fecha, doy largas, parece que te haces de rogar, pero por varios factores me cuesta cerrar(los)”, indica utilizando las palabras “obsesivo” y “enfermizo” cuando le preguntan si es “perfeccionista”. No parece muy claro que finalmente haya videoclip para ‘Podría ser peor’, pero se baraja ya un siguiente videoclip que podría salir a la vez que el segundo single y también un tercer sencillo.

Respecto a los conciertos, Guille indica que será un nuevo show, un “espectáculo diferente” con cuatro personas, pero que en los conciertos de este verano no tocarán muchas canciones nuevas, más bien las de siempre y las que hayan salido hasta ese momento. El nuevo disco sí sonará ya en los conciertos de otoño, por lo que suponemos que el álbum se baraja para entonces.

Entre las curiosidades de la entrevista, Milkyway habla sobre la influencia de la ELO (no descarta disco sinfónico o más bien “barroco” algún día), las Shangri-Las, su falta de pasión por Chayanne (“no vibro con Chayanne”) o el recelo de su hija mayor hacia su música. También hay unas palabras para Twenty One Pilots y su trabajo con Fangoria. “Trabajo muy bien porque lo han vivido todo, han vivido en el underground, arriba de todo el mainstream, luego haciendo lo que querían, luego han vuelto a la radio. La gente que lo ha vivido todo está muy tranquila. Es muy cómodo (trabajar con ellos). Nos entendemos muy bien a nivel artístico”.