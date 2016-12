La Casa Azul: “Mi afán nunca ha sido innovar ni sorprender sino hacer la música que me gusta”

La Casa Azul ha presentado recientemente el primer single de su nuevo disco, ‘La gran esfera’, aún sin fecha de publicación. Ese ‘Podría ser peor’ es la canción favorita de nuestros lectores esta semana tras haber sido votada por el público (podéis votar durante toda la semana hasta por 20 canciones aquí). Es el 7º número 1 para Guille Milkyway en nuestra lista sin contar sus producciones con Fangoria o el legado de Nino Bravo. Hablamos con él sobre el proceso de composición de esta canción o el momento en que se encuentra su nuevo disco.

Nuestros lectores han votado ‘Podría ser peor’ como nuestro top 1 semanal, ¿has estado pendiente de las reacciones a la canción y estás satisfecho con ellas o, por tu carácter, prefieres mantenerte aislado de lo que se dice sobre tu obra?

Lo he visto, sí. Es una alegría, claro. Hoy en día es difícil no estar pendiente de este tipo de cosas. Al lanzar nuevos trabajos lo que recibo son las reacciones de seguidores más fieles del grupo y eso resulta gratificante casi siempre. Aun así, en general, suelo rehuir bastante lo de las críticas u opiniones, porque, bueno, supongo que como a la mayoría, las cosas me afectan y prefiero quedarme con mi sensación personal más que con lo que “se opina” de mi trabajo. Es un tema de inseguridad, en parte, supongo. Pero me va mejor y estoy más tranquilo desde que no presto mucha atención a estas cosas… y hace unos años ya. Es un poco como lo de no entrar en internet a buscar información sobre un síntoma de salud… si estás preparado para encontrarte “muerte”, adelante. Yo no estoy preparado.

“Hay muchas canciones grabadas en distintos momentos a lo largo de estos 5 años, pero lo que ha ido sucediendo es que las he ido dejando en un segundo plano en favor de otras grabaciones más recientes”

Han pasado 5 o 6 añazos desde el disco anterior. Sabemos que has estado con lo de Nino Bravo, con Fangoria… ¿pero esta canción es vieja o la has escrito recientemente?

Han pasado 5 años, sí. He estado trabajando en muchos y variados proyectos, musicales y no musicales, aparte de los que comentas. Respecto a La Casa Azul, sí, hay muchas canciones grabadas en distintos momentos a lo largo de estos 5 años, pero lo que ha ido sucediendo es que las he ido dejando en un segundo plano en favor de otras grabaciones más recientes. Es lo que le suele pasar a cualquier grupo, imagino. Respondiendo a tu pregunta, ‘Podría ser peor’ es una canción bastante reciente.

La canción tiene un puente precioso, para mí es lo mejor de la canción (la parada, el añadido de las cuerdas, el “Bye-bye Shangri-La”). ¿Surgió al mismo tiempo que el resto de la canción, antes o después?

Pues muchas gracias, es mi parte favorita también. La idea del puente con la progresión armónica de la intro y la outro, en la que se explicitara el desazón era la clave de la canción para mí. Lo de “no pudimos remontar”…

Después está la subida de tu voz hacia el final, ¿querías que la canción por su contenido tuviera un clímax muy marcado o te salió así sin más? ¿Eres un poco matemático para esto o más pasional?

Se trata de música pop, no es nada complejo. No es plan de descubrir nada: son 4 acordes, melodías sencillas, estructuras conocidas. Cualquiera con muy poco conocimiento musical puede sacar los acordes de cualquier canción. En mi opinión, la magia de las canciones pop no reside en nada de esto. La clave está en el matiz, en la forma de encajar todos los elementos, arreglo, estructura, métrica, rimas, interpretación, concepto, melodía, armonía, y que el encaje sea personal, verdadero y trascendente. Algo puede ser muy sorprendente e innovador y nos podría emocionar por ese motivo pero también podría no hacerlo. De la misma manera, una canción en plan “Do La menor Fa Sol”, escuchado hasta la saciedad, nos podría causar un profundo aburrimiento y sin embargo también podría atraparnos de por vida. La razón por la cual ‘Be My Baby’ te eriza la piel a pesar de su sencillez solo la sabe Phil Spector. O quizás ni siquiera él lo sabe…

La introducción de un par de palabras en inglés “un pequeño crush” y ese “bye bye Shangri-La” que no entendí hasta que vi el vídeo y parece una referencia privada y a la vez un homenaje a las Shangri-Las, ha quedado bastante natural. No estamos muy acostumbrados al Spanglish en el pop independiente aún. ¿Te lo pensaste, te daba cierto pudor o tenías claro ambas?

Bueno, el uso de “crush” está bastante extendido. Un crush ha pasado a ser el uso corriente del clásico “flechazo”. “Flechazo” no me cabía y “crush”, a parte de rimar bien, me permitía un uso casi onomatopéyico del “flechazo” (en ese momento en la canción, la palabra se apoya con un efecto de reverberación más pronunciado). “Crushhhhhh”… me divierte hacer esas cosas. a mí el spanglish como que me da lo mismo, que cada cual escriba como quiera… respecto al “shangri-la”, me encantan las Shangri-Las obviamente, pero en este caso no hay ningún homenaje ni referencia a ellas. El Shangri-la es el paraíso perdido, la Atlántida, el Shambhala, llámalo como quieras. Shangri-la es como lo llaman en la novela ‘Lost Horizon’. Desde pequeño la adaptación al cine de la misma me fascina. No tanto la original (que la vi ya de mayor), como quedaría bien decir, supongo, sino el remake de los 70, que, por cierto, y sin que venga al caso, tiene una banda sonora súper chula de Bacharach… ha sido un término muy utilizado en la música, no es nada demasiado original, desde el clásico standard de los 40, la canción de los Kinks, la de la ELO. Siempre me ha conmovido la idea de la utopía terrenal, lo de la isla mítica…

La canción habla de la desilusión y el fin del amor, sobre intentar salvar una relación que parece insalvable. Por edad, ¿estás en un momento pesimista respecto a eso, que el amor se acaba, o escribes en el momento más bajo como nos indicaba por ejemplo La Bien Querida?

Bueno, que el amor se acaba no es ninguna opinión, ¿no? O sea, que se acaba, eso está claro. Es como la muerte. La muerte pues llega. Y cuando llega pues es difícil de aceptar… pues la muerte del amor, igual. Escribir en los momentos bajos es lo que hacemos todos porque cuesta mucho menos, tiene mucho menos mérito y en parte es lo que da sentido a nuestro trabajo porque encontramos el consuelo anhelado. Yo pienso que resulta admirable cuando alguien te consigue emocionar desde la felicidad…

Hay cierto continuismo en este tema con respecto a tus temas más disco, incluso en portada y diseño. ¿El disco tirará por ahí o habrá sorpresas tipo ‘La Polinesia Meridional’ o ‘Sálvese quien pueda’?

Me tomo ‘La Revolución Sexual’, ‘La Polinesia Meridional’ y ‘La Gran Esfera’ como tres discos de una misma época, cada uno con sus cosas, pero vamos… no sé. Mi afán nunca ha sido innovar ni sorprender sino hacer la música que me gusta, intentando cada vez hacerla mejor o más cerca del ideal que tengo en mi cabeza. ‘La polinesia meridional’ era un mejor intento de ‘Vamos a volar’, igual que ‘Podría ser peor’ lo es de ‘Todas tus amigas’, que a su vez lo era de ‘La revolución sexual’. Te hablo estilísticamente, claro. A nivel conceptual, no sé, para mí sorprender sería cantar acerca de un partido de cricket o hacer un disco de doom o de trap. Bueno, de trap no sorprendería mucho en realidad…

Tu Instagram dice 2017 pero tus discos salen todos en noviembre/diciembre, supongo que no podrás revelar la sorpresa, pero si sí, encantados. ¿Puedes decirnos al menos si el disco está terminado o enviado a fábrica?

No está enviado fábrica, no… iremos tranquilos pero sin pausa. Pronto habrá más novedades.

¿Te puedes creer que Facebook nos dijo que tu portada contenía una postura demasiado sexy para sus cánones? ¿Os ha pasado en Elefant o en tu muro algo parecido?

Ay no… ¿sexy? Mira, me das una alegría, pero vamos, ¿sexy? Es un cuerpo en posición fetal flotando en una esfera. Es esta cosa americana de asociar desnudo con sexo, imagino…

¿Hay vídeo para este tema o es un buzz single tipo ‘Los chicos hoy saltarán a la pista’?

Habrá videoclip. Ojalá lo hubiera habido de “los chicos”.

“Es muy atrevido pensar que la mayoría de gente no está preparada para escuchar prácticamente cualquier tipo de música”

Finalmente, supongo que sabrás, aunque sólo por tu co-autoría con Fangoria, que Los 40 Principales están cambiando de línea editorial. ¿Crees que puedes estar entre los elegidos que pueden sonar y entrar en lista? ¿Te haría ilusión? ¿Te da igual?

Siempre es buena noticia que la radiofórmula sea permeable a todo lo que sea capaz de absorber. Es muy atrevido pensar que la mayoría de gente no está preparada para escuchar prácticamente cualquier tipo de música.