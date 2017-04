Katy Perry, descaradamente Rihanna en ‘Bon Appètit’ (feat. Migos)

Tras anunciarlo en redes sociales, hoy tenemos ante nosotros el single de Katy Perry que toma el relevo de ‘Chained to the Rhythm’, primera canción que conocíamos de la etapa correspondiente a su cuarto álbum de estudio. Se trata de ‘Bon Appètit’, un tema que cuenta con la colaboración de los traperos de moda, Migos.

La canción, cuya producción ha corrido a cargo de Max Martin y su inseparable Shellback más el también sueco Oscar Holter (Tove Lo, Carly Rae Jepsen), tiene una evidente querencia caribeña, que recuerda a los últimos éxitos de Rihanna junto a Drake, tanto en ‘Work’ como ‘Too Good’. Además, su letra que emplea evidentes paralelismos entre la comida, como apunta su título, y la sexualidad. “El tipo de amor que se deshace en tu boca”, dice. “Buen apetito”, dice. Atención a su foto promocional, con las uvitas.

Por su parte, los autores de ‘Bad and Boujée’ aquí presentes toman un papel discreto, aunque sus clásicos “wooo” y “skrrt” están repartidos por todo el tema. En las últimas horas se ha anunciado que Katy Perry será la última invitada de la actual temporada de Saturday Night Live, e interpretará para el programa que se emite el 20 de mayo tanto este tema como ‘Chained to the Rhythm’, de éxito en diferido.