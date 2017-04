“Portadón” para ‘Bon Appétit’: mañana tendremos nuevo single de Katy Perry

Como se intuía a principios de semana, cuando Katy Perry envió un correo a sus fans con una receta para cocinar un pastel de cerezas, ‘Bon Appétit’ será el próximo single de la autora de ‘I Kissed A Girl’. Lo que no intuíamos es que podríamos disfrutar de él tan pronto: según un mensaje suyo en Twitter, mañana mismo estará disponible. Será, tras ‘Chained to the Rhythm’, del segundo single del cuarto álbum de Perry que verá la luz en los próximos meses, quizá semanas.

En el tuit, además, ha revelado su portadón: un plato de comida (con mucha fruta y algo de pescado) sobre el clásico mantel de cuadros azules y blancos en el que ella, con ese look de pelo cortísimo que gasta ahora, es la guinda del pastel. Y también revela de quiénes son las manos que se aproximan al plato para, presumiblemente, degustarlo. Se trata de Quavo, Offset y Takeoff, los tres miemnos del combo de trap por antonomasia, Migos.

Migos, gracias a su single ‘Bad and Boujée’, se han convertido en uno de los fenómenos comerciales del año en Estados Unidos, y han logrado con su nuevo disco, ‘Culture’, convertirse en unos de los artistas más elogiados y reclamados por los propios artistas. Hace poco, por ejemplo, protagonizaban ‘Slide‘, un nuevo single de Calvin Harris, también junto a Frank Ocean.