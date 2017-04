“Bon appétit, baby”: Katy Perry renuncia a la política en su posible nuevo single

En este día de agitación política tras la dimisión de Esperanza Aguirre, una luz aguarda en el horizonte: el nuevo single de la artista consciente por excelencia, Katy Perry. La cantante, que publica disco este año, aunque todavía no lo ha anunciado oficialmente, ha enviado un correo a sus fans esta tarde que incluye una receta para cocinar un pastel de cerezas y que concluye con la frase “bon appétit, baby”.

Precisamente ‘Bon Appétit’ es el título de una de las canciones del nuevo álbum que Perry, que esta ha adelantado en su “stories” de Instagram recientemente. Es una canción bailable y pegadiza pero, a tenor de su estribillo “te haré engordar, cariño, vengo recién salida del horno”, de política tiene poco, por lo que Perry podría volver con ella a su mundo de arcoiris y piruletas tras el éxito (pero no superéxito, que es lo que se esperaba) del primer adelanto del álbum, ‘Chained to the Rhythm’.

Decepción si esto es así: Perry declaraba recientemente, cuando se viralizaban unas imágenes de ella vestida con los trapos más raros imaginables para Vogue, que hits antiguos como ‘California Gurls’ no significan ya nada para ella y que lo que le importa ahora es usar su voz para luchar por las injusticias del mundo. Si ‘Chained to the Rhythm’ criticaba el capitalismo voraz de Estados Unidos… ¿esconderá ‘Bon Appétit’ un mensaje político oculto o será una nueva tontá a lo ‘This Is How We Do’?