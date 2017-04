Katy Perry es la bandera de España (o algo parecido) en su nueva sesión para Vogue

Katy Perry es portada del número de mayo de Vogue en Estados Unidos. La intérprete de ‘Chained to the Rhythm’, que sigue sin anunciar su disco, se ha dejado estilizar por Commes de Garçons y se ha metido en unos trajes súper vanguardistas que dejarían patidifusas a las mismísimas Björk y Lady Gaga por su extravagancia.

Al margen de que en la cubierta han dejado a Perry con un “look” copiado de St. Vincent, la sesión de fotos del interior contiene una imagen en particular que ya está empezando a generar bromas en las redes sociales. Esta presenta a Perry paseando tranquilamente por la calle con un traje que parece muchas cosas menos algo que alguien llevaría para ir a comprar el pan: el logo de McDonalds, una gallina… o incluso la mismísima bandera de España. Todas estas ideas ya se están materializando en “memes” en Twitter.

Además de las fotos, la entrevista de Perry para ‘Vogue’ también es interesante. En ella, la cantante habla sobre la importancia de que el artista use su poder para luchar por una causa y se desmarca de su música anterior. “Tienes que luchar por algo, y si no luchas por nada, entonces solo te estás sirviendo a ti mismo y punto. ‘California Gurls’ y todas esas canciones blanditas que he hecho en el pasado no significan nada para mí ahora mismo, después de lo que he aprendido. Creo que el escapismo es necesario, pero también que no todo puede ser eso”.