¿Urge tanto a Katy Perry un nuevo single tras ‘Chained to the Rhythm’?

¿Es ‘Chained to the Rhythm‘ de Katy Perry un hit o un flop? En los foros musicales del mundo se vive todo un escenario de la desolación desde hace semanas, en concreto desde que estaba claro que la canción no sería número 1 en ningún lugar relevante. En comparación con ‘Roar’ y ‘Dark Horse’, el regreso de Katy ha funcionado regular: ni remotamente ha sido número 1 directo como ‘Roar’, ni ha sido ni va a ser ya un “sleeper” tan grande como ‘Dark Horse’.

Como consecuencia, fans y haters piden otro single de Katy Perry ya, entonando un “next!!” que tampoco termina de tener su razón de ser: la canción no termina de desinflarse como sí sucedió con el single olímpico de Perry, ‘Rise’. Más bien resiste en listas como ya quisiera, por ejemplo, lo nuevo de Lorde, ‘Green Light’. En la nueva tabla que publica hoy el Billboard Hot 100 (Estados Unidos), ‘Chained to the Rhythm’ remonta y sube 6 puestos del 19 al 13 en su 7ª semana. Según las “midweeks” británicas, la canción podría volver al top 10 este viernes en su 8ª semana. En España, la canción alcanzaba un nuevo máximo en la lista de la semana pasada (puesto 16).

La producción, que se pega a la primera y se sigue disfrutando a la novena escucha, sigue sin ser tan directa como ‘Roar’ ni tan avanzada como ‘Dark Horse’. Tengo mis dudas de que vaya a acordarme de ella a finales de año, pero desde luego no es tan mala ni su funcionamiento es tan desastroso como para acelerar el plan de promoción, como se está sugiriendo en la red. En nuestro foro de Katy Perry JonPGz pedía “nuevo single ya”. En el foro de Popjustice, varios usuarios exigen lo mismo. Hay quien responde que un nuevo single solo logrará que se degenere más el ambiente al no ser número 1 directo. Otro responde que si esto le parece a alguien un fracaso lo siguiente se lo podría parecer aún más. Se habla también de “retrasar” un disco que no se ha anunciado. En UKMix, ante un ambiente similar, un usuario responde que Beyoncé no ha tenido un número 1 en singles en 10 años, y nadie la llama “flopera”.

Según Mediatraffic, ‘Chained to the Rhythm’ de momento es la 15ª canción más exitosa de todo 2017, pero en realidad es la 4ª si eliminamos las editadas en 2016, solo por detrás de dos temas de Ed Sheeran y ‘Paris’ de The Chainsmokers. De hecho, para las estimaciones de este portal, sigue siendo la 4ª canción más popular del mundo ahora mismo. Su lugar en el top 40 de todo 2017 parece bastante garantizado.

El escenario que muestra el global Spotify es algo peor: el tema de Perry aparece en el puesto 21 de los hits mundiales del momento, un poco por debajo de lo esperado, pero sus 144 millones de reproducciones no están nada mal. Son además las mismas más o menos que suma el vídeo en Youtube, más que obvio “vevo certified”.

Para haber presentado el single en vivo en las televisiones de Estados Unidos y Reino Unido, es cierto que podríamos haber esperado un éxito muchísimo mayor. Sin embargo, es muy buena señal que en una 7ª u 8ª semana el tema aún escale posiciones, pues significa que está empezando a gustar a gente a la que antes no le había gustado. No es, pues, momento de mover ficha aún para ella ni su equipo, que quizá trame un segundo single o incluso el álbum coincidiendo con la actuación de Katy Perry en Glastonbury. Teniendo en cuenta cómo es el mercado de infiel a día de hoy, sobre todo en cuanto a música pop, precipitar ahora un segundo single sonaría a maniobra desesperada y el tiro podría salir por la culata… a menos que tenga un buen as en la manga, que por los teasers en plan reivindicativo, tampoco es que lo parezca. Y si lo tuviera, ¿acaso no sería mejor esperar un poco a que pase el huracán Drake y Ed Sheeran?

¿Crees que 'Chained to the Rhythm' de Katy Perry ha flopeado? Cuando termine su recorrido se verá, de momento aguanta

No, solo con lo que ha conseguido ya...

Sí, sin duda

Un poquito solo Ver resultados