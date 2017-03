Ni Drake puede con Ed Sheeran en Reino Unido

Las listas británicas siguen copadas por Ed Sheeran en Reino Unido por tercera semana consecutiva y eso implica tanto la de singles como la de álbumes. El pasado sábado a medianoche había playlist/mixtape/whatever nuevo de Drake, que no obstante va a ser lanzado en CD, con lo cual estamos ante un disco de los de toda la vida, pero ni Drake ha podido con Edward Christopher. Y no precisamente porque Drake haya tenido dos días de desventaja: las cifras son abrumadoras.

En su tercera semana, “Divide” ha vendido lo equivalente 206.000 unidades (165.000 reales y 41.000 puntos de streaming), lo que sitúa el tercer disco de Sheeran al borde de 1,2 millones de unidades solo en Reino Unido, lo que equivale a un cuádruple platino. Drake se ha quedado en las 62.700 unidades (26.000 ventas y 36.000 puntos de streaming), lo cual está muy bien pues supone un disco de plata directo, pero ni remotamente ha bastado para llegar al número 1.

En singles nos encontramos un panorama parecido: Ed Sheeran continúa en los puestos 1, 2 y 3 con ‘Shape of You’, ‘Galway Girl’ y ‘Castle on the Hill’ respectivamente, y Drake ha de conformarse con el puesto 4 con el tema que más está llamando la atención de este nuevo ‘More Life’, ‘Passion Fruit’. Este ha logrado 39.000 puntos, menos de la mitad de los necesarios para derribar esta semana a ‘Shape of You’. Esto sí, que nadie haga un feo a Drake porque esto es lo que ha metido en el top 100 británico junto a su número de puntos, son las 22 canciones de su mixtape, todas dentro del top 75:

4 Drake [Passion Fruit] 38,974

9 Drake feat. Giggs [Kmt] 29,624

14 Drake [Blem] 26,727

17 Drake feat. Giggs [No Long Talk] 25,682

24 Drake feat. Black Coffee & Jorja Smith 23,329

27 Drake feat. Quavo & Travis Scott 21,706

31 Drake [Madiba Riddim] 21,246

32 Drake [Gyalchester] 21,085

35 Drake [Skepta Interlude] 20,217

36 Drake [Free Smoke] 19,779

37 Drake [Teenage Fever] 19,644

39 Drake feat. Sampha 18,334

42 Drake [Jorja Interlude] 17,496

43 Drake [Fake Love] 17,300

51 Drake feat. 2 Chains & Young Thug [Sacrifices] 15,931

54 Drake [Lose You] 14,877

55 Drake feat. Kanye West 14,353

58 Drake [Can’t Have Everything] 13,361

61 Drake [Do Not Disturb] 12,984

62 Drake [Nothings Into Somethings] 12,839

63 Drake feat. PARTYNEXTDOOR 12,194

65 Drake feat. Young Thug 11,703

81 Drake Ft Wizkid & Kyla [One Dance] 7,894