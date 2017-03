Glastonbury reunirá a Radiohead, Ed Sheeran, The xx, Katy Perry y Lorde

Katy Perry es la gran sorpresa del cartel de Glastonbury, que acaba de ser revelado. El mítico festival, que se celebra entre los días 21 y 25 de junio en Reino Unido, contará con Radiohead, Foo Fighters, The xx, The National, Biffy Clyro, Barry Gibb, Royal Blood, Stormzy, Chic, Major Lazer, The Jacksons y Lorde en su primera línea.

Un pelín más abajo en el cartel encontramos nombres como Ride, Justice, Haim, Phoenix, Father John Misty, Goldfrapp, Clean Bandit, alt-J, Future Islands, Metronomy, Warpaint, The Avalanches, London Grammar o Craig David. El pop también estará representado por gente como Halsey y Tove Lo.

También actuarán en Glastonbury firmes representantes de la música negra y el hip-hop como Solange, Run the Jewels, Emeli Sandé, Thundercat, Dizzee Rascal, Sampha o Kate Tempest, junto a artistas del entorno del folk como Laura Marling, Angel Olsen, Ani di Franco y Kris Kristofferson, justo en los días en que cumplirá 81 años. Faltan muchos más artistas por desvelar.

Las entradas para Glastonbury se agotaron cuando se pusieron a la venta en octubre, pero en abril hay una reventa oficial de aquellas personas que, al conocer el cartel, decidan no asistir, o no puedan acudir por razones logísticas.

La reserva de octubre implicaba el pago de 50 libras, por lo que ahora el público que hizo la reserva ha de decidir si paga el resto del abono o vende su “entrada”.