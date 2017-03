Varios snippets confirman el carácter reivindicativo del nuevo álbum de Katy Perry

Aunque el carácter político-social en la letra de ‘Chained to the Rhythm’ esté muy cogido con pinzas y bien puede acusársele de cierta hipocresía, Katy Perry parece convencida (o tener muchas ganas de convencernos, vaya) de que esta será su etapa reivindicativa, que ella misma define como “purposeful pop” (es decir, pop útil, o pop con mensaje). Así lo atestiguan varios snippets de lo que supuestamente son nuevas canciones del álbum que publicará proximamente (aún no se ha dado a conocer la fecha).

A través de Instagram Stories, ha ido desvelando prácticamente un nuevo fragmento musical diario: en el primero, se escucha cantar a voz en grito y muy claramente “I won’t, no, I won’t apologise / I will not, will not subscribe / Don’t ask me, ask me to normalise”, expresando rebeldía (algo cándida, que para eso es Katy Perry); en otro, que suena a medio tiempo funk, canta “no puedes cortarme las alas”; y en otro, que parece la misma canción que la anterior, dice “soy una diosa y lo sabes”.

Es decir, que siguiendo la estela dejada por Beyoncé en sus dos últimos álbumes, Katy parece también muy volcada con el feminismo. Algo legítimo y necesario, por supuesto, pero que, si no quiere se vuelva en su contra, tendrá que luchar con su propio pasado, en el que no se ha distinguido precisamente (más bien al contrario) por luchar contra estereotipos dañinos (nadie olvida bobaliconadas como ‘I Kissed a Girl’ o ‘You’re so Gay’).

En otro orden de novedades y con un nuevo look directamente hurtado de Miley Cyrus circa 2014, Katy actuó anoche en los premios de la emisora yanqui iHeartRadio, donde volvió a “interpretar” su single, que no deja de bajar en listas, ‘Chained to the Rhythm’. Ante un decorado inspirado en parte en la iconografía mostrada en su vídeo y en parte en la revolución industrial, Katy se acompañó esta vez de un grupo de bailarines infantiles. Obviamente, no ayudó en nada comenzar a actuación subida a una cinta mecánica para correr, pero su falta de fuelle y calidad vocal alcanzó nuevas cotas negativas.

