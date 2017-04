‘Quit’ de Cashmere Cat con Ariana Grande es una vuelta de tuerca a la moda tropical

Hoy viernes, el productor noruego Cashmere Cat lanza su álbum debut, ‘9’, que incluye varias colaboraciones de lujo, entre ellas las de The Weeknd, MØ, Kehlani o Selena Gomez. La colaboración que queremos destacar hoy, sin embargo, es la de Ariana Grande, que tampoco puede dejar de crear: hace poco la escuchábamos en lo nuevo de Calvin Harris.

La canción en cuestión es ‘Quit’ y es notable porque supone una vuelta de tuerca a la moda tropical que hemos conocido en años recientes. De hecho, no está tan claro que esto sea tropical exactamente, pues tiene un fondo de tradición india -o algo parecido- muy marcado, notable en sus ritmos y en su gancho principal, una especie de flauta distorsionada. Cashmere Cat está dejando claro con sus últimas producciones que la convención no es lo es suyo –temas como ‘9 (After Coachella)’ son directamente alienígenas- y ‘Quit’ es una de sus canciones más interesantes hasta la fecha.

Por cierto, no es la primera vez que Cashmere Cat y Grande colaboran: ya los hemos escuchado juntos en ‘Be My Baby’, perteneciente al segundo disco de esta, y en ‘Adore’. ‘Quit’ nos habla de un amor tóxico en frases como “sé que me voy a arrepentir, pero no puedo dejarte”, y contiene una melodía seductora, natural, en la que Grande suena especialmente cómoda. Es difícil adivinar si esto será un éxito o un fracaso -existe un lyric video, conque parece que será single- pero artísticamente es claramente un triunfo.