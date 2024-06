‘BIRDS OF A FEATHER’ es el nuevo macrohit de Billie Eilish

Se acaba de producir un movimiento muy significativo en el Top Global de Spotify. Este viernes, ‘BIRDS OF A FEATHER’ de Billie Eilish tuvo más streams que ‘LUNCH’ por primera vez. La una sube al puesto 4 y la otra baja al puesto 5, ambas por detrás de ‘Espresso’, ‘MILLION DOLLAR BABY’ y ‘Houdini’ (la de Eminem).

Es decir, el que parecía el single principal de Billie Eilish está dejando paso a ‘BIRDS OF A FEATHER’. La que siempre fue mi canción favorita de ‘HIT ME HARD AND SOFT’ es, por tanto, nuestra Canción del Día hoy.

‘BIRDS OF A FEATHER’ es la máxima expresión de la felicidad en una relación de amor. Representa ese género tan complicado como es el de las canciones felices. El transmitir alegría a través de una canción positiva. El tema tiene su momento de llorar, pero son lágrimas de felicidad. Eso es lo que transmite una melodía absolutamente positiva y luminosa, que se viene aún más arriba con los agudos de Billie Eilish hacia el final.

En cuanto a la letra, habla hasta la saciedad de un amor que siente que durará hasta la muerte, mención a la tumba incluida, y si no lo logra, tampoco pasa nada. «Nunca pensé que no estaría mejor sola / No puedo cambiar el tiempo, puede que no sea para siempre / Pero si es para siempre, mejor aún».

‘BIRDS OF A FEATHER’ se ha incluido en la promoción de la tercera temporada de ‘Heartstopper’ pero parece muy difícil que se vaya a contener como single oficial del disco hasta que se estrene la nueva tanda de episodios. Esto no sucederá hasta octubre y el tema ya es un huracán en las listas de éxitos, encabezando de hecho ya la playlist TODAY’S TOP HITS.