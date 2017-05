Arded, puristas: un Pink Floyd se ofrece a tocar para Harry Styles

Hoy viernes 12 de mayo sale el primer disco de Harry Styles, que se presenta con ‘Sign of the Times’ y con el que el integrante de One Direction se reinventa en clave cantautor de los setenta. El cambio gustará a sus fans y oyentes casuales, pero queda por ver si Styles consigue convencer al resto del mundo: no pocos se terminan de creer esta reinvención y consiguen ignorar el claro ejercicio de márketing que se esconde tras él, a pesar de que ya en su material más reciente One Direction llegaba a sonar muy AOR y muy poco “teen”.

De momento el ex 1D suma un nuevo fan y no uno cualquiera sino uno tan célebre como Nick Mason, el mítico batería de Pink Floyd, que se ha ofrecido a Styles para tocar la batería en su próximo disco. Styles y Mason han coincidido hoy en el programa de radio de Nick Grimshaw en Radio 1 y ha dicho que le gusta ‘Sign of the Times’ y que le recuerda “un poco a Pink Floyd”. “La escuché una vez en la radio y me dije a mí mismo, yo podría tocar esto”. Mason asegura que preguntó a Styles si podría tocar la batería en su siguiente álbum y Styles, presente, replica que “sí” y que su batería actual es una “gran fan tuya”. Esto es lo que pasa cuando los mundos del “arte serio” y la mercadotecnia pop colisionan… ¡Puristas, arded!

En otro punto de la entrevista, Grimshaw ha preguntado a a Styles por la posibilidad de que su canción ‘Two Ghosts’ sea sobre su ex Taylor Swift. El cantante no ha querido mojarse y ha dicho que la canción “habla por sí misma” y que habla sobre que “a veces las cosas cambian y puedes hacer las mismas cosas.. y a veces es distinto, ¿sabes?” Bueno, no nos queda muy claro, Harry. Y parece que a Grimshaw tampoco: “entonces va sobre Taylor Swift”, contesta, a lo que Styles replica con un grito de “tierra, trágame”. Está todo documentado en el vídeo que os adjuntamos.