MadTown Days anuncia 4ª edición, con Bomba Estéreo, Smile, Delaporte…

El ciclo Madtown Days, que se desarrolla en distintas salas de Madrid, se celebrará por primera vez dos veces en el mismo año, y hoy anuncia su cuarta edición, de la que JENESAISPOP es media partner. Son 6 conciertos comenzando el miércoles 30 de agosto en la Riviera, con la actuación de los imprescindibles Bomba Estéreo, autores del enorme ‘Amanecer’, y recientemente de un nuevo single llamado ‘Duele’. Entradas a la venta aquí (el grupo también actúa en Barcelona un día después).

La siguiente cita será el viernes 6 de octubre en la sala Arena, donde actuará la banda de Getxo Smile, mostrando su reciente disco ‘Happy Accidents’. El viernes 20 de octubre en Café Berlín será el turno de la madrileña Lucía Scansetti, autora del EP ‘Dimensions of Dialogue’. Llegando desde Bristol Tom Forbes será su artista invitado.

El sábado 21 de octubre en la sala Arena podremos ver al dúo italo-español pero afincado en Madrid Delaporte. Su primer EP llegará el 22 de septiembre, un mes antes de su actuación, pero bajo estas líneas os dejamos una pista de lo bien que puede sonar gracias a temas como ‘Juice’, en la estela de The Bird & The Bee.

Los dos últimos conciertos del ciclo serán los de Ukulele Clan Band el sábado 28 de octubre en Siroco, presentando su actual EP ‘The Last Day of the War’; y el 4 de noviembre con el barcelonés Lichis, voz de La Cabra Mecánica, en Joy Eslava, y presentando los temas de ‘Mariposas’. Más información sobre el ciclo, aquí.