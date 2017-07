Bebe dice que no es feminista “en absoluto”, pero reconoce que hay desigualdad salarial

Bebe ha concedido una entrevista a Woman con motivo del ciclo de conciertos 43 Live the Roof, que se realiza en varias ciudades, concretamente en varias azoteas, de nuestro país, durante el atardecer, y que cuenta en su cartelera también con artistas como Revolver, Vega, Miss Caffeina, David Otero o Viva Suecia.

En la breve entrevista se pregunta a Bebe por su carrera y maternidad, pero también por feminismo, ese peliagudo tema. Bebe asegura que ser mujer en el mundo de la música no le ha supuesto demasiadas dificultades en contraste con sus colegas de profesión masculinos, pero reconoce que “hasta hace relativamente poco no había sentido que si no hubiera sido chica, me hubieran tratado de otra manera en algunos momentos”.

A continuación, Woman pregunta a Bebe si es feminista, a lo que ella contesta que no, “en absoluto”. “No soy feminista; nunca lo he sido y nunca lo seré”, continúa. “Soy una mujer, eso es lo que soy”. Bebe reconoce que existe desigualdad de género en nuestro país, sobre todo salarial. “Hay muchas cosas que hay que ir mejorando”, continúa. “Sí es verdad que vivimos mejor que en otros países, pero no es suficiente. Sobre todo una de las grandes diferencias suelen ser los sueldos. Esa es, realmente, la mayor diferencia que hay”.

Bebe no es la única mujer en la música que ha rechazado la etiqueta del feminismo: en algún punto de sus carreras Madonna, Björk, Lady Gaga, PJ Harvey, Lana Del Rey o Kelly Clarkson lo han hecho, esto fuera de nuestras fronteras, con matices y algunas de ellas retractándose después; o las actrices Paula Echevarría y Blanca Suárez dentro de las nuestras, como recuerda The Huffington Post.