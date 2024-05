Sorpasso: ‘Pedro’ ya es el mayor hit de Raffaella Carrà

Raffaella Carrá nos dejó en 2021. Y no es un tópico decir que su música nos acompañará para siempre. Ahora mismo la cantante está de actualidad porque se han publicado un par de libros sobre ella. Uno en la prestigiosa editorial Blackie Books. Y otro en la prestigiosa editorial Dos Bigotes.

Pero sobre todo porque está protagonizando uno de los virales del momento, y no gracias a Pedro Sánchez (el presidente, uno de los autores de estos libros se llama Pedro Ángel Sánchez). Antes de que las Juventudes Socialistas trataran de apropiarse de la canción para pedir al Secretario General del PSOE que no dimitiera como Presidente del Gobierno, ‘Pedro’ ya había pasado 2 semanas en la lista oficial de singles en España. ‘Pedro’ de Raffaella Carrá es actualmente top 20 en nuestro país, gracias a un meme.

El origen del viral es el tiktoker ruso Fleksa30, quien compartió un montaje de su mascota Ginger, sobre una base de techno. De alguna manera la red lo ha rebautizado como Pedro. DJ Jaxomy & Agatino Romero son los responsables de añadir la base techno a ‘Pedro’, en sintonía con el meme original. El remix se ha subido de manera oficial a plataformas de streaming después de que los herederos de Carrà dieran su aprobación. O quizá sus autores o responsables editoriales, entre ellos el español Luis Gómez-Escolar, también autor de ‘Fiesta’ de la Carrà, ‘Sálvame’ de Bibiana Fernández, ‘Agapimú’ de Ana Belén y varios de los primeros hits de Miguel Bosé (‘Linda’) y Ricky Martin (‘María’, ‘Livin’ La Vida Loca’). Quiero ser la cuenta bancaria de esta persona.

Lo curioso es que ni España ni Italia están siendo fundamentales en el desarrollo de este éxito. Los países que más apoyaron a Raffaella Carrá en vida están siendo más tímidos en su entusiasmo por ‘Pedro’, quizá porque ya conocíamos aquella historia de una turista que se deja acompañar de un hombre «poco decente» llamado así.

Lo sorprendente es que actualmente encontramos el remix de ‘Pedro’ en el puesto 4 en Spotify Alemania, en el puesto 8 de Holanda, en el puesto 11 de Polonia o en el puesto 17 de Suecia. También Francia, México y Australia están sucumbiendo al nuevo remix de ‘Pedro’. De esta manera, encontramos ‘Pedro’ en el top 30 del Global de Spotify, sumando 60 millones de streams, más 2 nuevos diarios. Triplica al mayor éxito histórico de Raffaella Carrá.

Tradicionalmente, la música de Raffaella Carrá no había traspasado tantas fronteras. Únicamente ‘Do It Do It Again’ había llegado al puesto 9 en 1978 en Reino Unido. Ahora, este remix está en el puesto 67 de las listas oficiales de Reino Unido, y subiendo. Playlists masivas de Spotify como Dance Party, Gym Hits o Mint la han abrazado. La broma parece no haber tocado techo y no hay que ser un lince para darse cuenta de que va a ser una de las canciones del verano, como mínimo en Europa.

