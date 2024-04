El PSOE pide a Sánchez que se quede a ritmo de Quevedo

Pedro Sánchez revolucionó el panorama político de nuestro país el pasado miércoles. Después de denunciar una campaña de «acoso y derribo» que dice estar sufriendo junto a su familia por unas informaciones supuestamente vinculadas a su esposa, Sánchez anunciaba que estaba pensándose si seguir o no al frente del Ejecutivo.

Esto ha llevado a la izquierda a ocupar los alrededores de Ferraz para pedir a Pedro Sánchez que no se rinda y no dimita. Pero, lejos de ser una manifestación con insultos o donde primase el pesimismo, la manifestación frente a la sede del PSOE ha sido toda una celebración. Aunque no hay fotografías que confirmen la presencia de Quevedo, Bizarrap, Raffaella Carrà o Rigoberta Bandini, hay audios que demuestran que sí estuvieron sus canciones.

- Publicidad -

«¡Pedro, quédate!», gritaban al unísono los 12.500 simpatizantes que, según la Delegación del Gobierno, estaban reunidos en Ferraz. Pero ¿cómo gritar «Pedro, quédate» sin continuarlo con un «que la noche sin ti duele»? Los manifestantes cantaron, bailaron y rieron mientras pedían al presidente que no abandonara el cargo. «No estás solo», le dejaron saber en repetidas ocasiones.

«Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo», gritaban para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez. El himno de Rigoberta es ya la nueva banda sonora de Sánchez, quien en las pasadas elecciones se ganó el dicho de «Más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe». «Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada», cantaba la militencia socialista en referencia a Joan Manuel Serrat.

- Publicidad -

Del ‘Quédate’ de Quevedo pasaron al ‘Perra’ de Rigoberta para continuarlo con el ‘Pedro’ de Raffaella Carrá, haciendo que la gente cantara el «Pedro, Pedro, Pe» del estribillo mientras María Jesús Montero y Teresa Ribera bailaban al son de la música. Más tarde, el PSOE elegiría la canción ‘Algo que sirva como luz’ de Supersubmarina en un vídeo difundido en redes sociales sobre lo ocurrido en la manifestación. La hermana de uno de los integrantes del grupo fue alcaldesa del PSOE en Baeza entre 2015 y 2023.

Pedro Sánchez comunicará mañana su decisión. ¿Se quedará al ritmo de Quevedo, o le cantarán «Qué lástima pero adiós» de Julieta Venegas? «Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. […] Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también», escribió el miércoles.

- Publicidad -

"¡Quéeeeeeedate, que la noche sin ti dueeeeeeele!" Simpatizantes socialistas apoyan a Pedro Sánchez a las puertas de Ferraz al ritmo de la canción de Quevedo https://t.co/n5rLLawBMs

Informa @monrosi pic.twitter.com/XWbd46GFkg — elDiario.es (@eldiarioes) April 27, 2024

📺TV en DIRECTO | María Jesús Montero agradece a los militantes su apoyo. “Fuerza, fuerza”, grita la vicepresidenta mientras suena a todo volumen la canción de ‘Perra’, de Rigoberta Bandini https://t.co/5fIQz81Z9i pic.twitter.com/a2X8LCHn1c — EL PAÍS (@el_pais) April 27, 2024