Vuelve Sixpence None the Richer

Sixpence None The Richer, la banda estadounidense autora del éxito ‘Kiss Me’, una de las canciones alternativas más emblemáticas de los años 90, ha anunciado recientemente su regreso al estudio y a los escenarios, además, en su formación original, pues el batería Dale Baker, que abandonó Sixpence None the Richer en 2001, se ha vuelto a integrar a la banda, como se anunció el pasado mes de enero.

Así, en un vídeo subido a TikTok, la vocalista Leigh Nash había anunciado hace unas semanas el gran regreso de Sixpence None the Richer «después de veintitrés años», a pesar de que, después de 2001, el grupo siguió publicando nuevo material sin Dale Baker a las baquetas.

En el mismo vídeo, en el que Nash aparece en el estudio acompañada de los otros dos integrantes de Sixpence None the Richer, Matt Slocum (guitarrista) y Justin Cary (bajo), y de Armand John Petri, primer productor de la banda, sentado a los mandos, Nash confirma que Sixpence None the Richer está grabando nuevo material y que se encuentra planeando una nueva gira.

Curiosamente, Sixpence None the Richer vive estos días su propio viral en TikTok con ‘Kiss Me’, confirma Stereogum. Su nostálgico sonido está dando vueltas en la red social, probablemente porque no son pocos quienes han recordado su evocadora melodía escuchando uno de los nuevos temas de Taylor Swift, ‘So High School’. Taylor Swift, antes de todo esto, había declarado que ‘Kiss Me’ es la primera canción que aprendió a tocar en la guitarra.

Allanando el terreno para su vuelta, Sixpence None the Richer acaba de reeditar, este mes de febrero, su debut homónimo, incluyendo el tema antes inédito ‘The Tide’.