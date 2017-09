Muere Charles Bradley, otro de los cantantes de soul rescatados por Daptone Records

Charles Bradley, uno de los cantantes de soul del siglo pasado dado a conocer por Daptone Records en los últimos años (como pasaba con la también desaparecida Sharon Jones), ha muerto a los 68 años. El sello de Brooklyn se hizo famoso cuando sus Dap-Kings tocaron en ‘Back to Black’ de Amy Winehouse. En octubre, hace casi un año, se publicaba la noticia de que Charles padecía cáncer de estómago. Tras someterse a tratamiento el cáncer volvió afectando a su hígado, lo que le llevó a cancelar más conciertos este 2017. En su Facebook aparece este mensaje: “Con gran pesar anunciamos que Charles Bradley ha fallecido. Bradley estaba verdaderamente agradecido de todo el cariño que ha recibido de sus fans y esperamos que su mensaje de amor sea recordado y seguido”.

El artista había nacido en Gainesville (Florida) en 1948 pero se crió en Brooklyn. Su carrera como cantante comenzó como imitador de James Brown a mediados de los 90. Entonces se hacía llamar Black Velvet. Nos deja tres discos, el primero de los cuales se publicaba en 2011 bajo el nombre de ‘No Time for Dreaming’. En 2013 nos llegaba ‘Victim of Love’. El último se llamaba ‘Changes’ y como los demás estaba producido por Thomas Brenneck. También existe un documental llamado ‘Charles Bradley: Soul of America’.

Bradley había actuado varias veces en nuestro país. Además de pasar por Primavera Club en 2011, estuvo en Bilbao BBK Live en 2013, cuando mi compañero Nicolás del Moral elogió su show como lo mejor del día, indicando que ‘Confusion’, uno de los temas de su segundo disco, había “reventado el festival”.

Bradley influyó a toda una generación de artistas y por ejemplo Alabama Shakes nos hablaron de él como una influencia en su carrera durante una entrevista de 2013. Entre los artistas que están lamentando su muerte, están El-P, Neko Case, Questlove o Aaron de The National.