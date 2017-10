Ojete Calor “opinan de que” para hablar, no hay que saber

El 3 de noviembre se edita finalmente ‘Pataky’, el nuevo disco de Ojete Calor, y hoy viernes llega un nuevo avance del mismo titulado ‘Opino de que’. Toda una oda a la (des)información y al arte de hablar sin saber que nos deja una frase para enmarcar: “primero comento, y luego, como es lógico, ya me informo del tema en cuestión”.

Ojete Calor explica ‘Opina de que’: “A veces parece que para juzgar y opinar tengas que estar informado o saber de lo que estás hablando. Pues no, porque eso es discriminación. Que el hecho de desconocer un tema o tener datos parciales no te frene a la hora de expresarte. Para eso está la democracia. Nosotros no tenemos tiempo para la gente que argumenta. A mí dame un titular”.

El dúo de Carlos Areces y Aníbal Gómez suma así otro posible hit a su repertorio, tras su versión de Gala en ‘Vete a tu casa’, el vídeo con supercameo de ‘Qué bien tan mal’ o el éxito ‘Tonta gilipó’. Sobre el tema nuevo opino de que podrían haberse currado más el estribillo, pero hablo sin saber.