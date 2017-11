Hits & Flops: Sam Smith podría vender otros 2 millones, Maroon 5 lo tienen muy difícil

Hits

Nuestro nuevo protagonista en positivo de Hits & Flops es Sam Smith. Desde luego no ha logrado la fidelidad de Adele, pero en una industria que ya no espera a casi nadie, solo le queda celebrar el número 1 conseguido tanto en Reino Unido como en Estados Unidos con su segundo disco ‘The Thrill of It All‘. En Reino Unido ha rozado las 100.000 copias en la primera semana (disco de oro, por tanto), y en Estados Unidos sumando puntos de streaming, ticket bundle y ventas reales ha superado las 230.000 unidades. Además, el disco ha sido número 1 en Canadá e Irlanda y número 2 en Australia.

Más reticente suena la Europa continental (número 4 en Italia, número 8 en Alemania, número 15 en Francia), pero sumando fuerzas, se han rondado las 400.000 copias en la primera semana a nivel global, y el top 2 está garantizado durante la segunda semana en Reino Unido con cifras nuevamente muy buenas gracias a un especial emitido en BBC. Realmente mal se lo tiene que montar su equipo para que esto no supere el millón de copias entre Black Friday y Navidad, si bien la pregunta es cuánta vida podría tener el disco en 2018.

Las críticas para ‘The Thrill of it All’ han sido encontradas y, mientras ‘Too Good at Goodbyes’ ha sido un gran éxito (número 1 en Reino Unido, número 4 ahora mismo en Estados Unidos), de momento ninguna otra canción ha despuntado como clarísimo segundo single. El segundo single oficial, ahora mismo apoyado por Radio 1, es ‘One Last Song’, pero esta canción ni se asoma por el Billboard Hot 100, donde la que sí logra re-entrar es ‘Pray’.

En estos momentos parece imposible repetir las cifras millonarias de su debut, pero si en vez de unos 6 millones vende 2, para ser 2017 no estará nada mal.

Flops

El número 1 en Reino Unido y Estados Unidos de Sam Smith deja en el puesto 2 en ambos países el nuevo de Maroon 5, ‘Red Pill Blues’. No estaría mal de no ser porque Estados Unidos es el país de estos, de que vienen del exitosísimo ‘V’, que contenía el macrohit ‘Sugar’, y porque el grupo ha contado con vistosas colaboraciones con SZA, Future o Kendrick Lamar, estas dos últimas relegadas a la categoría de “bonus tracks”.

Lo peor es que ‘Don’t Wanna Know’ y ‘What Lovers Do’ no han funcionado nada mal, siendo ambas top 10 en Estados Unidos, pero por alguna razón el público no se ha movilizado de manera masiva a comprar el álbum y el disco suma sólo 122.000 ventas en su primera semana en Estados Unidos pese a contar con “ticket bundle” y unos 30.000 puntos de streaming.

Aunque la verdadera alarma donde ha sonado es en Europa: top 12 en Reino Unido, top 25 en Francia, top 44 en Alemania… Son los peores datos de su vida en todos los casos y con diferencia, ¿en qué momento se han convertido Maroon 5 en un grupo local? Algo más que alerta de flop: el disco baja al puesto 36 en su segunda semana en Reino Unido según las midweeks. ¿Sabrán remontar en algún punto si recordamos que ‘Sugar’ fue el tercer single de ‘V’ y ‘Moves Like Jagger’ hubo de incluirse en la reedición de ‘Hands All Over’?