Eminem estrena vídeo sin Beyoncé y triunfa gracias a Ed Sheeran

Eminem estrena al fin el vídeo de ‘Walk On Water’, su tema con Beyoncé, si bien parece que ella no ha tenido tiempo de pasarse por el set de rodaje, de la misma manera que no la hemos visto en vídeos de sus colaboraciones recientes junto a J. Balvin o Ed Sheeran. El vídeo está relacionado estéticamente con lo que fue su presentación en los premios MTV Europe recientes, añadiendo un sinfín de clones a una máquina de escribir pegados.

El cantante ha colocado esta semana ’Revival’ en el número 1 de las listas británicas con más de 130.000 unidades despachadas, si bien sus ventas en Estados Unidos se esperan decepcionantes. De manera significativa, la colaboración con el mencionado Ed Sheeran es top 2 en las islas… solo por detrás de Ed Sheeran con ‘Perfect’, ahora en colaboración con Beyoncé y también Andrea Bocelli. También ha colocado en el top 20 ‘In Your Head’, el tema que samplea ‘Zombie’ de Cranberries, lo que supone el regreso de Dolores O’Riordan al top 20 de singles británico por primera vez desde 1999.